Le pagelle della Lazio - Immobile show, Nani primo gol

Risultato finale Benevento-Lazio 1-5

Strakosha 6 - Assolutamente inoperoso per tutto il primo tempo, non impeccabile sul gol di Lazaar con il pallone a scivolargli sotto le gambe. Risponde presente sulle tante occasioni del Benevento nella ripresa.

Bastos 7 - Con estrema facilità, quasi fosse un attaccante, spinge in rete la palla che sblocca il risultato. Per il centrale, già tre gol stagionali.

De Vrij 6 - Non si affatica più di troppo, non gli serve. L'olandese è impeccabile negli anticipi e nel guidare la retroguardia.

Radu 6.5 - Bravo in chiusura nei rari casi in cui viene chiamato in causa. Magistrale l'intervento su Chibsah in area di rigore.

Marusic 7 - Seconda rete in biancoceleste per il terzino, che spinge in rete il tris con decisione. Nella ripresa si preoccupa più di corprire che di spingere sulla corsia destra.

Milinkovic-Savic 6.5 - Inventa un pallone in profondità che si trasforma in assist per il gol di Immobile. Prova anche la conclusione personale, murata da Brignoli. (Dal 58' Lukaku 6.5 - Ottimo impatto sulla partita per il belga, devastante sulla corsia sinistra in velocità e nel superare l'avversario).

Leiva 6 - Detta ritmi e geometrie della manovra laziale, il brasiliano è il metronomo e interditore perfetto. Dai suoi piedi passa tutto. (Dall'81' Caicedo s.v.).

Parolo 7 - Dopo una gara di ordinaria amministrazione, mette il punto esclamativo sul risultato firmando il poker co un tiro al limite dell'area.

Lulic 6.5 - Dai piedi del bosniaco parte l'azione che porta al tris biancoceleste. Si fa perdonare dopo il piccolo screzio, già risolto, con Inzaghi a Bologna. (Dal 71' Nani 7 - Orchestra l'azione e serve il cioccolatino per il poker di Parolo, poi firma il primo gol in Italia per la manita biancoceleste).

Luis Alberto 6.5 - Batte il calcio d'angolo dal quale nasce il gol di Bastos. Regala un altro paio di numeri che strappano applausi, si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

Immobile 7.5 - Cancella senza dubbi il match di Bologna e torna al gol. Il 14° in Serie A, 8° gol in sei trasferte. Non contento, confeziona due assist per gli altri gol biancocelesti.