Le pagelle della Lazio - Immobile solo e intestardito. Ok Cataldi e Correa

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 5,5 - Sui gol dell'Inter può effettivamente poco, anche se resta qualche piccolo dubbio almeno sulla seconda rete, quella di Brozovic dai 25 metri.

Luiz Felipe 5 - Lascia libero Vecino di girare la palla per Icardi in occasione del primo gol dell'Inter. Copre abbastanza bene Perisic durante la gara, ma quell'errore nel cuore dell'area di rigore sull'uruguayano pesa sull'economia della partita.

Acerbi 5,5 - Alcune chiusure interessanti e tempestive, al solito. Ma l'Inter quando arriva in area di rigore dà sempre l'idea di poter far male. Soprattutto quando l'ex Sassuolo si distrae o è in ritardo sull'uomo.

Radu 5 - Sembra nervoso fin da subito. Sul primo gol Icardi si infila fra lui e Acerbi e batte Strakosha. Nella ripresa rischia il rosso per un fallo duro da dietro su Politano. (Dal 78esimo Bastos sv).

Marusic 5,5 - Corre tanto su quella fascia, cercando di limitare Perisic e tentando anche qualche sortita offensiva, come nel secondo tempo quando spara su Handanovic dal lato destro dell'area di rigore.

Parolo 5 - Non bene come suo solito. L'assenza di Biglia probabilmente pesa troppo e lui finisce per farsi risucchiare dal centrocampo nerazzurro, perdendo spesso e volentieri l'avversario di turno. In zona gol non si vede quasi mai.

Badelj 5,5 - Giusto il tempo di prendere le misure in mezzo al campo che la sua partita finisce per noie fisiche. Leggermente in ritardo sul gol di Icardi. (Dal 34esimo Cataldi 6 - Entra a freddo per sostituire Badelj infortunato. Buone idee nel ruolo di regista e una bella punizione neutralizzata da Handanovic).

Milinkovic-Savic 5,5 - Non male nel primo tempo, fra i migliori nel centrocampo biancoceleste orfano di Biglia. Cala nella ripresa e sparisce dopo lo 0-3 nerazzurro firmato da Icardi.

Lulic 5 - La solita corsa, ma molta meno qualità rispetto al solito. Sul terzo gol, il secondo di Icardi, si fa bruciare in maniera troppo netta dal capitano nerazzurro che poi realizza a tu per tu con Strakosha.

Caicedo 5,5 - Lavora tantissimo per cercare di liberare Immobile dalla marcatura dei difensori. Fa a sportellate con Miranda, ci mette tanta buona volontà, ma i risultati a fine partita non sono granché. (Dal 69esimo Correa 6 - Entra bene in partita, come spesso succede. Gli bastano pochissimi minuti per mettere un po' di pepe sull'attacco biancoceleste. Cerca il gol ma non lo trova).

Immobile 5 - Viene lasciato spesso troppo solo dai compagni in mezzo alla difesa nerazzurra. Ma fa pochissimo per migliorare le cose, intestardendosi su accelerazioni palla al piede spesso prevedibilmente inefficaci. Vicino al gol nel finale, bravo Handanovic.