Le pagelle della Lazio - Immobile spietato, Correa spreca il match ball

Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejčí, 23' e 40' Immobile, 31' Palacio)

Strakosha 6 - Può poco e niente sui due gol del Bologna, fa buona guardia dinanzi alla porta e sventa un potenziale pericolo in uno contro uno dinanzi a Sansone.

Luiz Felipe 5 - Spaesato e spesso impreciso nelle chiusure. Soffre non poco le avanzate degli attaccanti avversari sulla sua corsia, si perde Krejci in occasione dell’1-0 e rimedia un giallo ingenuo che fa temere a Inzaghi di poter rimanere addirittura in nove. Per questo viene sostituito dopo un’ora circa (Dal 62’ Bastos 6 - Più ordinato ed efficace rispetto al compagno di reparto, dalle sue parti non si ricordano particolari problemi).

Acerbi 6,5 - Non ha colpa sulle due reti avversarie e offre la solita prova di grande sicurezza in difesa. Poi, nel finale, c'è pure un rigore conquistato che Correa non riesce però a sfruttare.

Radu 5,5 - Ha il demerito di tenere in gioco Palacio sul 2-1. Fino a quel momento era andato bene mostrando la giusta concentrazione.

Marusic 6,5 - Prestazione importante sulla corsia mancina. Il montenegrino ha ritrovato la condizione fisica e, rispetto all’anno scorso, non ha paura di arrivare sul fondo. Ci riesce spesso al Dall'Ara, creando parecchi grattacapi alla difesa felsinea.

Milinkovic-Savic 5,5 - Il meno brillante tra i tenori della Lazio. Si vede sporadicamente e le sue giocate non sono quasi mai le più azzeccate.

Lucas Leiva 5 - Un primo tempo di grande sostanza, poi però a inizio ripresa rimedia un’ingenua doppia ammonizione che lascia la Lazio in dieci uomini per più di mezz'ora di gioca. Dov'è finita la sua esperienza?

Luis Alberto 6,5 - Si accende a tratti, ma quando lo fa i riflettori sono tutti per lui. Perfetto l’assist per il 2-2 di Immobile, ci prova da fuori con una grande conclusione nella ripresa.

Lulic 6 - Croce e delizia sulla fascia sinistra. Si lascia saltare troppo facilmente da Orsolini in occasione dell’1-0 rossoblù, ma il pareggio della Lazio arriva proprio sugli sviluppi di una sua giocata (Dall’80’ Jony s.v.).

Immobile 7 - Ha il gol nel sangue e non si scopre soltanto oggi. Prima vera occasione della Lazio e rete dell’1-1 con un tiro sul primo palo che sorprende Skorupski. Seconda palla gol e 2-2 di massima freddezza dopo uno scambio in area con Luis Alberto. La sua sostituzione, stavolta, è dettata solamente dall’espulsione di Lucas Leiva e dalla stanchezza (Dal 61’ Parolo 6 - Entra in campo per rafforzare la mediana della Lazio nel momento clou del match. Se la cava bene, perché il Bologna finisce per placare le sue imbucate centrali).

Correa 5 - Si accende nella ripresa dopo un primo tempo in chiaroscuro, facendo ammattire i giocatori di casa a suon di sgommate ad alta velocità (espulso Medel, ammonito Bani). Potrebbe essere proprio lui a regalare ai capitolini una vittoria preziosissima, ma il suo calcio di rigore nel finale si infrange clamorosamente sulla traversa strozzando l'urlo in gola a tifosi e compagni.