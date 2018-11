Le pagelle della Lazio - Immobile super, rinascita Cataldi

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6.5 - Non può nulla sul gol di Antenucci, è ottimo qualche minuto prima su un bel tiro a giro del molisano.

Wallace 5.5 - Si perde Antenucci nell'occasione dell'1-1. In altre circostanze poteva costare caro.

Acerbi 6 - Soffre un po' all'inizio, è costretto a un intervento da giallo, poi prende le misure e non si passa più. Si concede anche qualche licenza in avanti.

Radu 6 - Sicuro dietro, riesce anche a sganciarsi e a servire un traversone che poteva essere tradotto in rete da Patric.

Patric 6 - Schierato a sorpresa al posto di Marusic, ha la palla dell'1-0 ma non riesce a sfruttarla. Per il resto una buona prova contro un avversario calato alla distanza.

Parolo 7 - Buone intuizioni a centrocampo, solita grinta che gli vale anche il gol del 4-1.

Cataldi 7 - Dal suo piede nasce l'1-0 di Immobile. Festeggia la sua 50esima partita in Serie A con uno splendido gol. Rete che gli dà una grande iniezione di autostima e si vede: corre, ripiega e rilancia con grande precisione. A inizio stagione doveva partire, con questa prestazione dimostra di poter dire qualcosa a questa Lazio.

Milinkovic-Savic 5.5 - Buono in fase d'appoggio, molto male quando c'è da finalizzare. Sarà che il portiere avversario è suo fratello, ma Sergej spreca alcune occasioni da gol dove sarebbe più semplice segnare. (dal 74' Berisha sv).

Lulic 6 - Legge bene un errore di Vanja Milinkovic-Savic e quasi manda in gol Caicedo. Perde Lazzari in occasione dell'1-1. (dal 63' Lukaku 6 - Si rivede dopo quasi sei mesi, sufficienza di bentornato).

Caicedo 6.5 - Duetta che è un piacere con Immobile e il 2-1 è figlio di questa intesa. Gli manca la freddezza sotto porta. (dal 60' Correa 6 - Entra a partita messa in cassaforte, gioca sul velluto e mette anche un buon pallone per Immobile)

Immobile 7.5 - Due gol segnati, il primo dei quali splendido per coordinazione e difficoltà di esecuzione. Quasi causa un cartellino rosso della SPAL (l'arbitro grazia Vicari) e nella ripresa è sempre assetato di gol, cercandolo ma trovando il palo e il portiere avversario. Poteva colmare già oggi il gap con Piatek, gli manca solo un gol.