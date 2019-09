Le pagelle della Lazio - Jony non convince. A Correa manca solo la rete

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Strakosha 6,5 - Sul gol di D'Ambrosio sbaglia oggettivamente poco, troppo ravvicinato il colpo di testa dell'esterno nerazzurro. Nella ripresa si supera in una doppia occasione ravvicinata prima su Barella, poi su Politano.

Luiz Felipe 6 - Tiene bene in fatto di posizionamento. Ma sbaglia qualcosa sulle uscite a centrocampo, cercando l'anticipo spesso e volentieri ma non sempre trovandolo. Prestazione comunque con poche sbavature.

Acerbi 6,5 - Una certezza. Il numero 33 gioca la solita partita diligente e di personalità, chiudendo in diverse situazioni pericolose sugli avanti nerazzurri.

Bastos 6,5 - Una bella sorpresa, sia in difesa che soprattutto in attacco. E' in palla fisicamente e lo si nota subito, quando grazie all'elasticità riesce a rimediare ad un errore di posizionamento su Politano. Chiude un paio di occasioni davvero pericolose e finisce stremato.

Lazzari 5,5 - Si vede pochissimo. A inizio partita prova un paio di discese a velocità turbo, ma il suo entusiasmo finisce decisamente troppo presto.

Milinkovic-Savic 5,5 - A livello generale la prova di SMS non è negativa. Ma da uno come lui, in una gara del genere, ci si aspetta qualcosina in più in fatto di qualità della giocata. Usa bene il fisico, ma come detto incide poco sulla fase offensiva. (dal 74esimo Berisha 5,5 - Non riesce a dare la scossa che mister Inzaghi gli aveva chiesto).

Parolo 5,5 - Quello di regista della squadra non è propriamente il suo ruolo. Ma si adatta, al posto di Leiva, utilizzando le sue qualità. Qualche errore in appoggio e meno inserimenti del solito.

Luis Alberto 6 - Non la miglior partita dello spagnolo in maglia Lazio, ma la sua classe emerge comunque in diverse situazioni di gioco offensive. Dialoga nello stretto con i compagni e prova ad agire da fonte alta di gioco, anche se a volte manca un po' di cattiveria nella singola giocata. (dal 66esimo Lucas Leiva 5,5 - Entra con un ritmo troppo compassato per l'intensità della gara. Fa sentire subito i tacchetti a Sanchez, entrato in campo da pochi secondi).

Jony 5 - L'esterno spagnolo parte con buona verve, ma è protagonista in negativo sul vantaggio nerazzurro, quando si fa saltare in testa da D'Ambrosio che senza grossi problemi firma l'1-0. L'errore si fa sentire e la sua prestazione ne risente.

Correa 6 - E' in assoluto il più pericoloso fra gli undici in campo. Per qualità delle giocate e occasioni create meriterebbe forse anche qualcosa in più, ma sbaglia 2-3 gol che sembravano piuttosto facili da segnare.

Caicedo 6,5 - Chiamato a sostituire Immobile, lavora bene al servizio della squadra. Soprattutto al servizio di Correa. Solite spallate con i difensori e un ottimo lavoro di rifinitura per gli inserimenti dell'argentino, mandato in porta in almeno due-tre occasioni. (dal 53esimo Immobile 5,5 - Entrato nella ripresa, prova a dare profondità ad una Lazio stanza. E alla fine si perde in mezzo ai tre giganti della difesa nerazzurra).