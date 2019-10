Le pagelle della Lazio - Lazzari ispirato, Bastos e Parolo pasticciano

Fonte: dall'inviato a Glasgow

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 5.5 - Poco impegnato, sulla conclusione di Christie poteva fare di più.

Bastos 5 - Rovina un buon primo tempo con un paio di scivoloni, uno dei quali letale. Pasticcia sullo 0-1 e i compagni ci mettono una pezza. Perde Jullien in occasione del 2-1.

Vavro 6 - Fra i meno colpevoli del ko. Colma il suo passo lento con buoni tackle, evfitando anche situazioni pericolose.

Acerbi 6 - Anche non giocando da centrale nella difesa a tre resta il leader. Arriva spesso prima, cede nel finale anche se è difficile attribuirgli colpe.

Lazzari 7 - Si vede il giocatore che a Ferrara ha fatto la differenza, conquistandosi il grande salto. E sceglie una vetrina prestigiosa per trovare il suo primo gol in biancoceleste. Non solo, proprio quando la sua Lazio attraversa il peggior momento, dopo il gol subito, prende la situazione in mano e quasi manda in gol Parolo.

Parolo 5 - Si rivede titolare e nel complesso giocherebbe una buona partita di sacrificio cercando anche di proporsi in avanti. Si perde su Edouard in occasione del gol di Christie, lasciato libero. Può rifarsi con una conclusione da pochi passi: Forster gli dice di no. E poco dopo arriva la beffa.

Lucas Leiva 6 - Gli ambienti britannici li conosce molto bene, ed è l'ultimo che può impressionarsi davanti a Celtic Park. Amministra con grande sapienza ogni pallone, peraltro impossibile da togliergli se non attraverso il gioco falloso.

Milinkovic-Savic 6.5 - Serata di sacrificio per il serbo che dà una mano enorme ai difensori nell'annullare la foga celtica. Strappa palloni, ribalta la manovra, quasi manda in gol Correa. Siamo abituati a vederlo anche tirare (e segnare) e in una serata così sarebbe stato fondamentale.

Jony 5.5 - Poco propositivo, schiacciato dagli esterni del Celtic resta a fare più il sostegno dei difensori che l'arma per il contropiede. (Dal 69' Lulic 5.5 - Entra per dare più spinta alla squadra in un momento delicato, non riesce a incidere).

Correa 5.5 - Propizia il gol del vantaggio suggerendo per Lazzari. Nella ripresa può raddoppiare ma trova solo il palo. Prova a creare scompiglio con la sua velocità ma i difensori sono bravi a contenerlo. (Dal 73' Immobile 5.5- Entra e si divora il gol vittoria. Poco dopo arriva il 2-1 del Celtic).

Caicedo 5.5 - Prima di uscire si inventa un grande assist per Immobile. Per il resto solita partita generosa, rincorre l'avversario ed è lodevole. Ma non tira mai in porta. Ed è un'aggravante per un attaccante. (dall'85' Cataldi sv).