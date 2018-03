Le pagelle della Lazio - Leiva un gigante, il solito Immobile

Risultato finale: Lazio-Benevento 6-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Riesce soltanto a pizzicare la sfera sul destro pennellato da Cataldi, fulminato da Guilherme a inizio ripresa. Nel complesso ha poche colpe, osserva il forcing finale nei compagni, senza correre alcun pericolo.

Bastos 6 - Pochi affanni in una prima frazione segnata dal rosso sventolato a Puggioni. Un paio d'assoli a parte, il Benevento non graffia. Dopo l'intervallo il cambio: Inzaghi gli preferisce Caicedo, per dar vigore all'attacco. (Dal 46' Caicedo 6,5 - Dà il via alla rimonta con una zampata di destro).

De Vrij 6,5 - È sempre più difensore goleador. Solita efficacia al centro della linea, firma il sorpasso con un'imperiosa zuccata, approfittando della marcatura leggera di Costa. Leader indiscusso, e ancora una volta decisivo.

Luiz Felipe 6 - Gli basta sorvegliare il centro-sinistra, Djuricic è un corpo estraneo e lui ne approfitta per vincere quasi tutti i duelli individuali con l'avversario diretto. Zero affanno, esce in bello stile da un paio di situazioni spigolose.

Marusic 6 - Tosca non è un baluardo impenetrabile, guadagna sovente il fondo, anche se sbaglia parecchie scelte nei metri finali. Presenza tangibile, in entrambe le fasi: presidia il binario con personalità.

Parolo 6 - Non travolge in incursione. Dove non arriva la brillantezza, subentra l'esperienza: più incontrista, per garantire un'adeguata copertura alle scorribande di Luis Alberto & co. (Dal 74' Milinkovic-Savic 6 - Prova a partecipare alla festa con un destro da piazzato che s'infrange sulla barriera).

Lucas Leiva 7,5 - In stato di grazia. Un gigante da play basso, tanti palloni arpionati, imposta e rifinisce. Nel finale, la ciliegina: un delizioso destro a giro che vale il quinto centro della Lazio.

Luis Alberto 7,5 - Un gioiellino il tocco morbido per Caicedo, pesca il secondo assist dalla bandierina. Il penalty trasformato allo scadere è la naturale conclusione di una prestazione super.

Patric 6 - Un solo neo: si perde Lombardi sul gol di Guilherme. Grande qualità in appoggio: nella prima frazione sfiora l'eurogol con un'acrobazia pirotecnica. Insidia Brignoli anche nella ripresa, con uno spiovente velenoso.

Felipe Anderson 6,5 - Rimane a secco, ma è la spalla ideale di Immobile. Si destreggia a meraviglia tra le linee, ispirando diversi affondi della sua truppa. Splendida la rabona che innesca l'incursione di Patric.

Immobile 7,5 - Anche oggi due sigilli, ventisei soltanto in campionato. Letale sul filo dell'offside, glaciale sotto porta. Inzaghi gli concede la passerella prima del quarto d'ora finale, anche in ottica EL. (Dal 74' Nani 6 - Anche lui accarezza la gioia personale in un paio di frangenti).