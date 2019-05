Le pagelle della Lazio - Luis Alberto decisivo, Proto una sicurezza

© foto di Federico Gaetano

Proto 7 - Prima da titolare in serie A, e subito una super prestazione. Salva su Deiola con un intervento prodigioso, non può nulla sulla girata di testa di Pavoletti.

Luiz Felipe 5,5 - Rischia tantissimo nel primo tempo perdendo un bruttissimo pallone nei pressi della propria area di rigore. Per sua fortuna il Cagliari non ne approfitta.

Acerbi 6,5 - Ancora una prestazione di alto livello. Pavoletti riesce a trovare il gol solo quando viene marcato da Bastos nei minuti finali.

Radu 6 - Torna dopo un lungo stop, e mette in campo la solita grinta. (Dal 74' Bastos S.V)

Marušić 6,5 - Un treno sulla fascia, lascia il solco nella sua zona di campo. Serve l'assist per Luis Alberto ed avvia il contropiede dal quale nasce il raddoppio dei biancocelesti.

Parolo 6 - Sfortunato nel primo tempo, quando di fatto salva il Cagliari sulla conclusione a botta sicura di Caicedo. Per il resto solita prestazione di sostanza e sacrificio in mezzo al campo.

Badelj 6,5 - Nel primo tempo è fra i migliori dei suoi. Colpisce anche una traversa dopo un bellissima conclusione dal limite. Nella ripresa, visto il cartellino giallo, viene richiamato in panchina. (Dal 61' Cataldi 6 - Entra bene in partita. Festeggia con una vittoria dopo essere diventato papà nei giorni scorsi.)

Alberto 7 - Prima sbaglia in maniera clamorosa, poi trova il gol del vantaggio con un preciso destro che non lascia campo a Cragno. Perfetto anche in versione assist-man: lancio con il contagiri per Correa in occasione del raddoppio della Lazio. (Dall'84' Immobile S.V)

Lulic 6 - Benissimo in fase di copertura, spinge bene sulla fascia. Anche un bel sombrero ai danni di Deiola nel finale.

Correa 6,5 - Trova il gol del raddoppio sfruttando tutta la sua velocità e la sua tecnica. Una rete che mancava da oltre 5 mesi

Caicedo 6,5 - Nel primo tempo ha almeno un paio di occasioni per trovare il vantaggio: prima sbaglia di poco la mira, poi colpisce Parolo che aveva provato l'inserimento. Nella ripresa tiene alta la squadra ed impegna sempre i difensori del Cagliari con la sua stazza e la sua forza fisica.