Le pagelle della Lazio: Luis Alberto inventa, Immobile implacabile. Caicedo sottotono

Strakosha 6: Nulla può sul gol, per il resto non corre grandi rischi e si fa trovare pronto quando il Cagliari trova lo specchio della porta.

Patric 6: Gara difensiva attenta, non accompagna l’azione come fa Acerbi dall’altro lato, ma chiude bene su Simeone quando transita dal suo lato.

Luiz Felipe 6: Sfortunato nella deviazione sul tiro di Simeone del vantaggio cagliaritano. Per il resto gioca una gara attenta e senza sbavature.

Acerbi 6,5: Dietro non viene impegnato molto e si può concedere diverse sgroppate sulla corsia per dare una mano a Jony e creare superiorità sulla fascia.

Lazzari 6,5: Nei primi minuti ingaggia un duello con Cragno che vede il portiere uscirne vincitore. Spinta continua sulla fascia e tagli intelligenti che fanno ammattire Mattiello e Lykogiannis. Dal 57° Marusic 5,5: Avrebbe sul piede la palla del 3-1, ma aspetta troppo e si fa recuperare da Lykogiannis.

Milinkovic-Savic 6: Nel primo tempo si vede poco e sbaglia anche qualche tocco di troppo. Cresce nella rirpesa che inaugura con un gol tanto bello quanto prezioso. Non il miglior Milinkovic-Savic, ma comunque utile nello scacchiere di Inzaghi.

Parolo 6,5: Si piazza al centro e va alla caccia di una miriade di palloni per rompere le trame di gioco dei sardi. Diversi i suoi interventi decisivi per recuperare palla e far ripartire l’azione biancoceleste.

Luis Alberto 7: Ha tanta voglia di mettersi in mostra e cerca sempre di ricevere palla per accelerare e infiammare l’azione offensiva. Dà vita a un bel duello con Cragno con il portiere sardo che in più di un’occasione gli strozza l’urlo in gola. Splendido l’assist per Immobile. Dal 90° Cataldi Sv: Pochi minuti per contenere gli assalti finali del Cagliari.

Jony 6,5: Meno pericoloso al tiro rispetto al collega che gioca sulla fascia opposta, ma è una costante spina nel fianco con tanti cross sfornati per i compagni e un’ottima intesa con Acerbi sulla fascia. Dal 57° Lukaku 6: Meno arrembante del compagno di squadra, ma sforna qualche buon crosso per i compagni.

Immobile 7: Si muove su tutto il fronte offensivo girando attorno a Caicedo per trovare lo spazio giusto per colpire. Per due volte trova sulla sua strada un gigantesco Cragno, ma all’ora di gioco, su perfetta imbucata di Luis Alberto, trova il suo 31esimo gol in campionato che vale la Champions League. Dal 90° Adekanye: Pochi spiccioli di gara per lui.

Caicedo 5,5: Fa reparto da solo cercando di aprire spazi agli inserimenti di compagni. Prestazione generosa da parte dell’ecuadoregno che però non si rende mai pericoloso al tiro venendo ben tenuto da Klavan. Dal 63° Correa 6:Meglio del compagno che sostituisce, sfiora anche il tris sbattendo contro il solito Cragno. Può essere l’arma in più nella corsa al secondo posto.

Inzaghi 6,5: La sua squadra macina gioco e occasioni, ma non è fortunata nel primo tempo fra le parate di Cragno e una deviazione beffarda che fa andare la Lazio al riposo in svantaggio. Nella ripresa gli sforzi vengono ripagati coi gol di Milinkovic-Savic e Immobile e un’altra serie di occasioni. Mette in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League.