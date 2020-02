Le pagelle della Lazio - Luis Alberto sbatte sui pali, Immobile spuntato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LAZIO-HELLAS VERONA 0-0

Strakosha 7 - Decisivo, in almeno due occasioni. Nel primo tempo su Pessina, nel secondo su Borini. Tanta serenità sugli altri interventi, è tornato ad alti livelli.

Patric 6 - Qualche intervento esteticamente rivedibile, ma la sostanza c'è. Reinventato da centrale di destra, dà garanzie a Inzaghi, che di lui si può fidare.

Acerbi 6,5 - Senza un centravanti, è dura trovare riferimenti da marcare. Lui non se ne fa un problema e annulla chi gli passa intorno: una certezza.

Radu 6 - Spinge più dello spagnolo, non ha particolari difficoltà come lo spagnolo. Qualche incursione di Borini, ma a parte un paio di occasioni la retroguardia biancoceleste non è stata chiamata agli straordinari.

Lazzari 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Qualche strappo, un paio di buoni suggerimenti positivi. (Dal 71' Marusic 5,5 - Non cambia marcia alla Lazio).

Milinkovic-Savic 5,5 - Tanto fisico, meno invenzioni del solito. Il serbo stasera si vede di più quando c'è da fare a botte (restando quasi sempre nell'alveo della legalità) che quando c'è da tirare in porta.

Leiva 6,5 - Ordinato, semplice, con tanta interdizione e senza grossi picchi. Ha una buona occasione nel primo tempo e poi manda in gol Immobile, che non sfrutta il suggerimento.

Luis Alberto 7,5 - E cosa gli si può chiedere di più? Sembra un voto stonato al termine di uno 0-0, ma lo spagnolo ha letteralmente disegnato calcio questa sera. Soltanto la sfortuna (leggi due legni colpiti) e un grande Silvestri gli negano la gioia del gol. La Lazio non ha vinto, ma lui lo avrebbe meritato.

Lulic 6 - Sgroppa come di consueto sulla fascia, mette un pallone che varrebbe l'1-0 il palo non dicesse di no a Luis Alberto, poi esce perché Inzaghi cerca nuovi spunti sulle corsie. (Dal 71' Jony 5,5 - Qualcosa in più rispetto al suo dirimpettaio Marusic, ma a conti fatti poco di più rispetto a chi l'ha preceduto).

Caicedo 6,5 - È diventato il centravanti perfetto per questa squadra. Tante sponde, diversi preziosismi negli scambi coi compagni. Mai pericoloso in proprio, tante volte pronto a mandare in rete i compagni. (Dall'84' Parolo s.v.).

Immobile 5,5 - Si ferma lui, si ferma la Lazio. I movimenti sono sempre tali da mettere in crisi la difesa avversaria, ma centra raramente lo specchio della porta (quando lo fa c'è Silvestri) e sbaglia anche un paio di appoggi. Spuntato, si prende un pausa in un campionato che è un lunghissimo magic moment.