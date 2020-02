vedi letture

Le pagelle della Lazio - Marusic è una freccia, Immobile come Angelillo

GENOA-LAZIO 2-3 - 2' Marusic, 51' Immobile, 57' Cassata, 71' Cataldi, 90' Criscito.



Strakosha 6 - Attento. Disinnesca le velleità genoane nel primo tempo, non può nulla sulla magia di Cassata.

Patric 6 - Buone chiusure, partita diligente. Non fa rimpiangere Luiz Felipe.

Vavro 6 - Prima partita da titolare in Serie A, esame superato con una prova sicura, mostrandosi a suo agio come centrale della difesa a tre. Non doveva giocare, ma il forfait dell'ultimo minuto di Acerbi gli dà questa possibilità.

Radu 6.5 - Pronti, via e una sua rasoiata dà il la all'azione del gol del vantaggio. Partita attenta anche dietro.

Marusic 7 - Vince ancora il ballottaggio con Lazzari e premia la scelta di Inzaghi con un bel gol dopo due minuti. Duetta con gli attaccanti e mette in crisi la difesa avversaria con la sua velocità, costringendo anche Masiello a un intervento da cartellino giallo.

Milinkovic-Savic 6.5 - Qualche passaggio sbagliato di troppo ma le intuizioni sono sempre di livello. Il gol dello 0-2 nasce da una sua iniziativa e pochi minuti prima quasi non manda in rete Immobile.

Lucas Leiva 6 - Solita prova di sostanza e classe. Quasi manda in gol Caicedo, ma rischia facendosi ammonire dopo 20 minuti di gioco. Sullo 0-2 Inzaghi decide di non rischiarlo più. (Dal 53' Cataldi 6.5 - Entra e pennella, come in Supercoppa italiana. Gol dell'ex e rete che si rivelerà decisiva, considerato il rigore concesso al Genoa ne finale).

Luis Alberto 6.5 - Piede e cervello fini, solite illuminazioni come sempre superiori alla media. Gli manca questa volta l'assist.

Jony 6 - Ordinato, dà una mano anche in difesa. (Dal 62' Lazzari 5 - Scavalcato da Marusic, la prestazione di oggi non gli fa certo guadagnare posizioni. Ingenuo in occasione del rigore concesso, spreca il match point nei minuti di recupero).

Caicedo 7 - Solito grande lavoro di squadra. Sgomita, prende botte ed è preziosissimo con le sue sponde. Triangola con Marusic nell'azione che vale il gol del vantaggio. E ci mette anche lo zampino sul raddoppio. (Dal 54' Correa - Cerca di creare scompiglio, spreca la palla dell'1-4 tenendo ancora la partita in vita).

Immobile 6.5 - Primo tempo sottotono, con i difensori genoani che lo tengono a bada. Cambia completamente atteggiamento a inizio ripresa, sfiorando prima la rete e poi trovandola. Sono 27 in 25 partite, come Angelillo nella stagione 1958/59. Mostruoso.

Allenatore Simone Inzaghi 7 - La squadra parte col piglio giusto e azzecca le scelte: Marusic e Caicedo continuano a premiare la fiducia del tecnico. Fa rifiatare Lucas Leiva peraltro ammonito e Cataldi risponde con un gran gol.