Le pagelle della Lazio - Milinkovic cala l'asso, ma gli esterni faticano

La Lazio vince e soffre, ma nel finale fa bottino pieno grazie a una perla del calciatore serbo.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6,5 – Tre parate decisive su Inglese, Castro e Birsa. Perdonata la piccola indecisione sul pareggio del Chievo.

Wallace 6 – Soffre un po' i movimenti di Inglese, ma è bravo nell'anticipare quando deve. Rischia il pasticcio proprio sull'attaccante, poi salva in extremis.

De Vrij 6,5 – E' il leader assoluto della difesa, spazza ogni pallone senza andare in affanno. A caccia del rinnovo.

Radu 6 – Il salvataggio su Pucciarelli vale quasi quanto un gol. Poi partita ordinata e chiude bene sulle volate del terzino clivense.

Basta 5,5 – Richiamato spesso da Inzaghi non riesce mai a spingere fino in fondo. Tanti cross messi in area, ma quasi tutti imprecisi. (Dal 80' Marusic s.v.)

Parolo 5,5 – Appanato nel primo tempo, migliora nella ripresa quando esce Leiva ed inizia a muoversi da centrale di centrocampo. Ancora lontano dal calciatore ammirato nella passata stagione.

Leiva 6 – Svolge il compitino con tocchi semplici e senza mai forzare la giocata. Accusa il passaggio dalla Premier League alla Serie A. (Dal 61' Caicedo 5,5 - Prova a procurarsi un calcio di rigore, è l'unica nota rilevante)

Lulic 5 – Decisamente il peggiore della Lazio. Confusionario e impreciso fino alla sostituzione. (Dal 60' Lukaku 5.5 - Non ha il solito impatto devastante sulla gara, ci mette il fisico ma non si fa notare)

Milinkovic 6,5 – Sopperisce a una condizione atletica ancora assente con il talento. Decisamente meglio nella ripresa e il gol nel finale gli consegna la palma del migliore in campo.

Luis Alberto 6 – Rigenerato da Inzaghi dimostra già un buon feeling con Immobile. E' lui a far saltare il banco nel primo tempo del Bentegodi.

Immobile 6,5 – Odi et amo. Segna alla prima occasione, ma sbaglia nella ripresa davanti a Sorrentino. Si sblocca dopo lo 0-0 con la Spal e questa è la miglior notizia per i tifosi biancocelesti.