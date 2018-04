Le pagelle della Lazio - Milinkovic decisivo, Caicedo sbaglia troppo

Risultato finale: Torino-Lazio 0-1.

Strakosha 6 - Praticamente inoperoso, non compie moltissimi interventi. Bene anche in presa alta, non corre rischi

Luiz Felipe 6 - Qualche sbavatura, ma durante tutto il match ci può stare. Bene in posizionamento, sbaglia poco e niente nel secondo tempo.

De Vrij 6.5 - Solita sicurezza, gestisce molto bene le giocate di Ljajic e Belotti. Insuperabile sui palloni alti.

Radu 6 - Buona partita, non ha moltissimo lavoro da compiere. È costretto ad uscire per via di un problema muscolare. (Dal 46’ Caceres 6 - Molto bene in difesa, concede poco. Come al solito si vede sempre sui palloni inattivi).

Marusic 6.5 - Gioca un'ottima prova, in entrambe le fasi. Spende un buon fallo, si inserisce e lo fa sempre con molta intelligenza.

Murgia 6 - Nel primo tempo è molto propositivo e spreca un paio di occasioni. Nel secondo tempo pensa di più a contenere.

Leiva 6.5 - Il gioco della Lazio passa tutto dai suoi piedi. E quando gira bene, tutta la squadra funziona a meraviglia.

Milinkovic-Savic 7.5 - Decisivo. In ripiegamento stoppa tutto, in inserimento diventa imprendibile. E segna il gol partita con un gran colpo di testa.

Lulic 6.5 - Non lascia spazi e spinge con costanza. Personalità e carattere, quando la palla scotta diventa un valore aggiunto.

Alberto 6 - Dal dischetto va con troppa sufficienza, l'errore poteva costare molto. Si rifà con un bell'assist per Milinkovic-Savic. (Dal 78’ Lukaku 6 - Entra in campo e fa il suo compito, senza mai forzare).

Immobile s.v. (Dal 13’ Caicedo 5.5 - Fa molto movimento e si sacrifica. Ma sbaglia troppi palloni negli ultimi sedici metri).