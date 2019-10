Le pagelle della Lazio - Milinkovic dominante. Immobile quota dieci

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Rennes 2-1 (52' Morel, 63' Milinkovic-Savic, 75' Immobile)

Strakosha 6 - Incolpevole sul gol di Morel. Si fa segnalare per un paio di buoni interventi.

Vavro 6 - La sua partita inizia con un contatto con Tait che l'arbitro Boiko non reputa fallo. Poco preciso in alcune occasioni. La vittoria finale aiuta nella sufficienza.

Acerbi 6,5 - Comanda la difesa. Smista, richiama e nella ripresa si porta anche in avanti con personalità. Bravo in almeno un paio di chiusure sulle accelerate transalpine.

Bastos 5,5 - Fra i tre centrali di Inzaghi è sicuramente quello più indisciplinato tatticamente, ma anche quello che si spinge più spesso in avanti. In prossimità del 90' per poco non spedisce il pallone nella sua porta. Indisciplinato.

Lazzari 6 - Quando la Lazio spinge lo fa dalla sua parte. La precisione sui cross, però, non è sempre il massimo. Nella ripresa, anche con una squadra ben più reattiva, non offre un gran rendimento.

Parolo 5,5 - Sottotono. Fino all'ingresso di SMS e Luis Alberto fatica molto

Cataldi 5 - Otto minuti e arriva il giallo. Sullo scadere della prima frazione impegna Mendy con una punizione dai 20 metri. Trovare altro da commentare è impossibile. (dal 52 ' Milikovic-Savic 7,5 - Inzaghi lo manda in campo per cambiare le sorti della partita e lui lo fa. Prima con un errore in fase di marcatura in occasione del vantaggio francese, poi mettendo in sacco il gol del pari e confezionando l'assist per il sigillo del sorpasso. Fa il bello e il cattivo tempo in questa Lazio).

Berisha 5 - Cerca di mettere la sua dinamicità a disposizione della squadra. Gioca qualche buon pallone ma la squadra attorno a lui certo non lo aiuta a fare bella figura. (dal 52' Luis Alberto 6,5 - Entra per accendere una squadra spenta, fredda e lenta. Trasforma il primo pallone interessante nell'assist per il pareggio di Milinkovic.

Lulic 6 - Nel primo tempo è difficile capire se è o meno in campo. Gestisce la sua area di competenza e niente altro. Nella ripresa il gol subito lo sveglia e da quel momento cambia la sua partita. (dal 81' Jony sv)

Immobile 7 - Vuole il suo decimo sigillo europeo con la Lazio ma la squadra ci mette un'ora a carburare. Al 75' trova il gol con una girata da bomber vero

Caicedo 5,5 - Il panterone biancoceleste nella fredda serata romana ci mette praticamente 50' per sfarsi vedere in maniere concreta. Ha voglia di siglare con un gol il rinnovo ma non è serata.