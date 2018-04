Le pagelle della Lazio - Milinkovic in ombra, Immobile è una sentenza

Udinese-Lazio 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Strakosha 6,5 - Lasagna lo fredda sul gol: non ha colpe. Bravo nelle uscite nel finale, dà sicurezza alla squadra.

Bastos 6 - Inizio da incubo: si perde in marcatura Lasagna sul primo gol dell'Udinese. Migliora col passare dei minuti.

De Vrij 7 - Perfetto in tutto. Nessuna sbavatura, è anche elegante nelle chiusure.

Luiz Felipe 6,5 - Si conferma ad alti livelli il giovane brasiliano, sempre attento nell'accorciare sull'uomo. Nonostante la tenera età (è un classe '97) gioca con una sicurezza disarmante.

Marusic 6,5 - Dopo diverse settimane in chiaroscuro, torna il Marusic d'inizio stagione. Attacca ogni volta che ha la possibilità ed è sempre pronto a tornare per formare la linea a 5 di difesa. Va vicino al gol nel finale.

Luis Alberto 7,5 - Parte come intermedio, in una posizione più arretrata rispetto al solito, ma si rivela come sempre decisivo con il gol dell'1-2. Era diffidato, bravo a non prendere il giallo che gli avrebbe impedito di giocare il derby di domenica prossima (dal 60' Murgia 6,5 - Entra quando la palla scotta ma non ha paura di giocarla. Il suo dinamismo si rivela fondamentale negli ultimi minuti.)

Leiva 7- È il leader indiscusso della squadra. Altra prestazione monumentale: nel primo tempo, sull'1-0, suona la carica sfiorando il pareggio con un colpo di testa.

Milinkovic 6 - È poco lucido e brillante, sbaglia spesso passaggi banali per uno come lui. Deve ancora ritrovare la forma migliore, è evidente quando Jankto gli prende il tempo e lo anticipa di testa. Inzaghi lo sa, per questo gli concede di aumentare il minutaggio.

Lulic 5,5 - Non è al meglio e si vede. Commette tanti errori, troppi, ma proprio un suo tiro sbagliato permette a Immobile di segnare il momentaneo 1-1 (dal 46' Patric 6 - Dà il suo contributo per la vittoria finale. Fa le cose semplici, senza mai rischiare.)

Felipe Anderson 7 - Non entra nel tabellino dei marcatori, ma è uno dei migliori. Parte con la retromarcia, poi inserisce la prima e arriva fino a inserire la quinta: finisce con i crampi, segno di quanto si sia impegnato anche in fase di non possesso.

Immobile 7,5 - Un gol (il 27° in Serie A) e un assist: basta questo per riassumere la partita di Immobile. Tocca pochi palloni, ma è molto concreto. Come Luis Alberto era diffidato, anche per lui vale quindi lo stesso discorso (dal 72' Caicedo 6 - Tiene i palloni e permette alla squadra di rifiatare.)