Le pagelle della Lazio - Milinkovic-Savic è tornato. Immobile letale

Lazio-Genoa 4-1

Strakosha 6 - Primo tempo da spettatore assoluto, disinnesca solo due facili conclusioni di Piatek e Kouamé. Non può nulla sulla bomba ravvicinata del polacco.

Wallace 6 - Roccioso ma efficace, è un pericolo costante nell'area avversaria sulle palle inattive.

Acerbi 6 - Partita a due facce per l'ex di Milan e Sassuolo. Bene in marcatura, troppo lezioso con la palla tra i piedi e nelle uscite. Piatek non perdona.

Caceres 6 - Esperienza e qualità al servizio della squadra. Sbaglia pochissimo, dalle sue parti non si passa.

Marusic 6 - Solita spinta sulla corsia destra, crea diversi grattacapi a Criscito. (Dall'86' Patric s.v.).

Parolo 6,5 - Onnipresente, quando si accende fa male e i suoi inserimenti sono sempre letali. Serve a Immobile l'assist per il raddoppio.

Lucas Leiva 6,5 - Indispensabile diga in mezzo al campo, grazie alla sua intelligenza tattica riesce a recuperare tanti palloni.

Milinkovic-Savic 7 - Probabilmente la miglior prestazione stagionale del regista serbo, che svaria liberamente lungo la trequarti e apre gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Bravo nella sponda per Caicedo in occasione del primo gol, nella ripresa sale in cielo a raccogliere un cross di Lulic e trova la rete del 3-1. (Dal 72' Badelj 6 - Prende un giallo per un brutto intervento a centrocampo, deve ancora entrare nei meccanismi del centrocampo laziale).

Lulic 6 - Gunter non si sgancia quasi mai dalle sue parti, poi contiene bene Romulo e Lazovic. Splendido l'assist per Milinkovic-Savic, che prende l'ascensore e fa 3-1.

Immobile 7 - Nel primo tempo non tocca molti palloni, ma gliene basta uno davanti alla porta per realizzare il gol del momentaneo 2-0. Nel finale chiude definitivamente i conti.

Caicedo 6,5 - Gli bastano sette minuti per trovare la sua quarta rete in Serie A, la prima stagionale. Se dovesse continuare a crescere e ad affinare l'intesa con Immobile, potrebbe diventare un'arma preziosissima per Simone Inzaghi e la Lazio. Esce tra gli applausi del pubblico. (Dal 62' Correa 6,5 - Buon impatto sul match, va più volte vicino al gol).