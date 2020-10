Le pagelle della Lazio - Milinkovic-Savic in ritardo di condizione, Immobile spreca

Strakosha 6 - Poche colpe sui gol subiti, gli avversari arrivano da tutte le parti e non può fare miracoli.

Patric 5 - Inzaghi gli dà fiducia come centrale di difesa, Gomez lo riporta alla realtà. Serata molto complicata per lo spagnolo.

Acerbi 6 - L'unico a provare a reagire e a salvarsi nella difesa di casa. Saltato solo da Gomez in occasione del gol del 3-0.

Radu 5.5 - Si perde Hateboer sul secondo palo, permettendo all'olandese di raddoppiare. Spesso distratto, meglio nella ripresa ma deve alzare bandiera bianca subito. (Dal 58' Bastos 6 - Si fa trovare pronto e non rischia praticamente nulla. Tenta anche qualche timida sortita offensiva).

Lazzari 5 - Pesa l'errore sul punteggio di 2-0. Lanciato a rete in contropiede, cerca un improbabile assist invece di provare a bissare la rete di Cagliari.(Dal 71' Anderson 6 - Favorito dai ritmi bassi, non fa grande fatica a contenere Gosens).

Milinkovic-Savic 5 - Non sembra al top sul piano fisico, non si vede praticamente mai. A Inzaghi servirà il vero Sergente contro l'Inter. (Dal 70' Escalante 6 - Buone geometrie, prova a essere nel vivo del gioco).

Leiva 5,5 - Il centrocampo fisico dell'Atalanta non gli concede respiro. Non è al meglio, dura poco più di un tempo. (Dal 49' Cataldi 6 - Minuti preziosi per un elemento su cui Inzaghi fa molto affidamento per le rotazioni).

Luis Alberto 5,5 - Molto nervoso nel primo tempo, arriva addirittura faccia a faccia con Freuler e viene giustamente ammonito. Nella ripresa ha più spazi e si fa vedere di più tra le linee. (Dal 71' Akpa Akpro 6 - Inzaghi gli concede qualche minuto per fargli prendere ancora più confidenza).

Marusic 5 - Passo indietro rispetto all'esordio di Cagliari. Perde calma e concentrazione dopo il primo gol subito: lamenta una spinta di Hateboer nell'occasione e viene ammonito per proteste.

Immobile 5 - Serata da dimenticare per il capocannoniere della scorsa stagione. Ha un paio di occasioni, ma non le sfrutta a dovere: errore capitale quello commesso sull'1-3, poteva riaprire il match.

Caicedo 6 - Schierato in extremis per il problema di Correa, ci mette impegno e fisico e trova l'unica rete della sua squadra.

Allenatore: Simone Inzaghi 5,5 - L'impressione è che ci sia distanza con l'Atalanta, anche perché la Lazio non è ancora al top dal punto di vista fisico. L'assenza last-minute di Correa gli fa perdere qualche certezza: va sotto di tre gol, pregusta un'altra rimonta ma crolla sotto i colpi di Gomez.