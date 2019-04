Le pagelle della Lazio - Montagne russe Immobile, brutto rientro per Radu

Risultato finale: Lazio 2, Sassuolo 2.

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Beffato da una deviazione amica sul gol di Rogerio, è totalmente innocente anche in occasione del gol di Berardi.

Patric 6,5 - Da un suo affondo sulla destra arriva il rigore: con la sua duttilità tattica permette agevolmente la trasformazione dal 3-5-2 in fase di non possesso al 4-3-3 quando la palla ce l'ha la Lazio.

Acerbi 6,5 - Annulla Matri con personalità, andando anche vicino al gol del vantaggio con una zuccata su cui Consigli è bravo a dire no.

Radu 5 - Rinvio poco convinto in occasione del gol di Rogerio, responsabilità evidente anche sul 2-1 di Berardi. Ritarda la scalata e l'attaccante si invola verso la porta. Un rientro in squadra forse troppo accelerato, oggi non convince proprio.

Marusic 6,5 - Tante galoppate sulla fascia destra, nel primo tempo da il meglio di sè, mentre nella ripresa le avanzate di Rogerio lo costringono a stare più sulle sue.

Parolo 6 - Buona risposta dopo le ultime panchine, mette a disposizione della squadra le sue caratteristiche: corsa e inserimenti in area, andando vicino anche al gol. Dal 70' Milinkovic-Savic 6,5 - Entra benissimo in partita: sfiora il gol con un colpo di testa su cui si supera Consigli, dà fisicità alla manovra.

Badelj 5 - Occasione persa: l'azione raramente passa dai suoi piedi, vista la presenza del ben più ispirato Luis Alberto a pochi passi, e anche in fase di contenimento non convince affatto.

Luis Alberto 6,5 - Di gran lunga il più ispirato, quasi ogni azione pericolosa costruita dalla Lazio nasce dalla sua inventiva. Vive un periodo di forma super, Inzaghi non rinuncia mai a lui.

Lulic 6,5 - La gara era già ampiamente positiva, diventa super con il gol che permette alla Lazio di non perdere punti nei confronti di Atalanta e Torino e di guadagnarne uno sul Milan.

Caicedo 5,5 - Un duetto con Immobile e tanto movimento nella sua ora in campo: stavolta il colombiano non incide, come è solito fare quando parte dal primo minuto. Dal 62' Correa 6,5 - Entra e manda in porta Immobile dopo due minuti: altro giocatore insostituibile per Inzaghi al momento.

Immobile 6,5 - Che partita! De Zerbi restringe al minimo lo spazio tra la difesa e Consigli, così al bomber azzurro mancano i metri per scatenarsi. Esecuzione perfetta dal dischetto, ma a un quarto d'ora dalla fine si divora una palla gol incredibile, a tu per tu con Consigli. Errore da due punti? No, Berardi segna il bis, ma è proprio Ciro a rendersi protagonista del 2-2 con l'assist per Lulic.