Le pagelle della Lazio - Patric Calimero, Immobile pasticcione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6,5 - Come ogni partita, ci mette del suo per evitare gol già nel primo tempo. Prima su Floccari, poi con un guizzo su Fares. Anche nel secondo tempo mette le gambe sul brasiliano, non può nulla sul rigore.

Patric 5 - Difende in maniera ordinata, senza soffrire più di tanti patemi contro Floccari. Poi, però, l'incredibile fallo - al limite dell'inutile - su Cionek. Acerbi 6,5 - L'ultimo baluardo, le prende tutte di testa. E qualche volta ringhia sugli attaccanti della Spal, sempre molto correttamente, pure al limite.

Bastos 6 - La palla passa sempre dai suoi piedi, perché la Spal gli lascia lo spazio di azione.

Marusic 5 - Perde un paio di palloni banali, aprendo il contropiede agli avversari. In difficoltà contro Fares nel primo tempo, non si riprende mai del tutto. Butta alle ortiche un cioccolatino da pochi passi.

Milinkovic-Savic 5,5 - Manda in porta Immobile dopo sette minuti, poi vivacchia come spesso gli accade in questa stagione. Prende un cartellino giallo abbastanza veniale. Fa la sponda per Marusic che, da par suo, manda fra i tifosi.

Leiva 6,5 - Dà l'avvio alle azioni e, in generale, è il più pericoloso. Prima con un tiro, centrale, poi con una tambureggiante penetrazione che termina la sua corsa sul palo.

Luis Alberto 5,5 - Tenta di parlare la stessa lingua dei due attaccanti, ci riesce poche volte. Gli manca l'inventiva dei giorni migliori, con il calibro va a servire Milinkovic-Savic in una delle migliori azioni del secondo tempo.

Lulic 5,5 - Non spinge più di tanto, più preoccupato a difendere sullo sprinter Lazzari (dal 76' Durmisi s.v.)

Correa 5,5 - Non dà la qualità che ci si aspetta. Probabilmente manca freschezza e lucidità, era in dubbio alla vigilia (dal 60' Caicedo - Gioca spalle alla porta, dando un'altra variabile all'attacco laziale).

Immobile 5 - Pochi palloni, quasi nessuno giocabile. Cerca di giocare sull'ultimo uomo, ci riesce solamente a sprazzi. Giallo di frustrazione, più che giusto, pasticcia come in Nazionale.