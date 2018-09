Le pagelle della Lazio - Provvidenza Luis Alberto. Immobile, che errore!

LAZIO-FROSINONE 1-0 (48' Luis Alberto)

Strakosha 6 - Chiamato pochissimo in causa, fatta eccezione per un paio di conclusioni da lontano. Ma a fine gara non si segnalano interventi degni di nota.

Wallace 6 - Prova positiva anche se nel primo tempo un paio di inserimenti di Cassata gli hanno creato qualche problemino. In generale però regge bene gli assalti ciociari.

Acerbi 6,5 - Sicuramente il migliore della retroguardia biancoceleste. Ottime chiusure, tempi di gioco e la sensazione di giocare in questa squadra già da molto tempo. Bene anche in fase di ripartenza dell'azione.

Radu 6 - Parte bene con chiusure tempestive e qualche sortita offensiva in appoggio a Lulic. Unica sbavatura l'uscita a vuoto su Ghiglione a fine partita che poteva costare cara.

Marusic 5,5 - Chiamato poco in causa, corre comunque tanto sulla fascia destra. Ma quando arriva sul fondo dovrebbe cercare di mettere un po' più di precisione nei cross.

Parolo 5,5 - Sbaglia un gol che solitamente uno come lui segna nel primo tempo, palla sul palo dopo un colpo di testa. Poi il solito lavoro oscuro e tanti inserimenti, anche se nel secondo tempo va leggero in protezione del pallone e Molinaro ne approfitta per portarglielo via, creando un'occasione potenzialmente molto pericolosa.

Leiva 6 - Perde qualche pallone di troppo, ma la sua presenza in mezzo al campo è troppo importante, per solidità e tempi di gioco. I compagni si fidano e lui non tira mai indietro la gamba, soprattutto nel finale con le squadre lunghe ed il Frosinone all'assalto.

Milinkovic-Savic 6 - Ottimo primo tempo, fatto di inserimenti, assist per i compagni e le solite sortite offensive (con tanto di gol annullato). Nella ripresa mette da parte il fioretto e tira fuori la spada per combattere in un centrocampo denso di uomini. (dall'82' Murgia sv)

Lulic 7 - E' il migliore dei suoi. Corsa e dinamismo dal primo al novantesimo e da buon capitano suono anche la carica verso i compagni. Attivo sia in fase difensiva che, soprattutto, offensiva.

Luis Alberto 7 - Galleggia fra centrocampo e attacco creando non pochi problemi al Frosinone. Tocco di palla sublime, lo spagnolo ha anche il grande merito di sbloccare e quindi decidere la gara regalando i primi 3 punti agli uomini di Inzaghi. (dall'89' Badelj sv)

Immobile 5,5 - Da uno come lui l'errore sottoporta nel primo tempo proprio non ce lo aspettavamo. In fondo ci aveva abituato bene gli anni passati. Anche nel secondo tempo, lanciato a rete all'interno dell'area di rigore, si fa riprendere e soffiare il pallone da Brighenti.(dall'85' Caicedo sv)