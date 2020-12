Le pagelle della Lazio - Reina evita il peggio ai biancocelesti. Immobile, ennesima magia

vedi letture

BENEVENTO-LAZIO 1-1 - 25'Immobile, 45' Schiattarella

Reina 7 - Evita un inizio in salita alla Lazio con una doppia parata da paura su Lapadula e Glik. Risponde anche a Caprari, può poco sulla conclusione angolata di Schiattarella.

Luiz Felipe 6 - Lavora una notevole mole di palloni, come se fosse un regista. Gioca pulito, non delude. (Dal 59' Patric 6 - Attento, si distingue per la puntualità negli interventi).

Hoedt 6 - Gioca anche più palloni di Luiz Felipe. Centrale difensivo ma anche regista arretrato. Sbaglia poco, compie anche qualche buona chiusura.

Radu 6 - Buon lavoro di copertura, permettendo a Marusic di sganciarsi. Non soffre le offensive avversarie. (Dall'80' Caicedo sv).

Lazzari 5.5 - Qualche incertezza difensiva che rishcia di costar caro. Corre molto ma nel concreto incide poco.

Milinkovic-Savic 6 - Il gol di Immobile nasce da un suo cross tuttavia non perfetto, ma trasformato in oro dal compagno di classe. Insuperabile come sempre nel gioco aereo, manca qualcosa in fase offensiva.

Escalante 6 - Si presenta bene, con personalità. Organizza bene il gioco, ha un bel piede e si nota in alcuni lanci lunghi. (Dall'80' Cataldi sv).

Luis Alberto 6 - Gira e rigira gli spunti offensivi passano sempre dai suoi piedi. Anche se non sembra particolarmente ispirato, comunque dà sempre l'impressione di poter creare un pericolo da un momento all'altro. Il palo gli nega la gioia personale. (Dall'80' Pereira sv).

Marusic 5.5 - Come Lazzari corre molto ma produce poco, se non un traversone quasi tradotto in gol da Immobile.

Correa 5 - Qualche duetto nel primo tempo ma nel complesso prestazione deludente del "Tucu" che non riesce a inventare tantomeno a finalizzare.

Immobile 7 - In tempi pre-Covid si direbbe che solo il suo gol varrebbe il prezzo del biglietto. Titolare a sorpresa, riesce a trasformare un cross imperfetto di Milinkovic in un gol capolavoro. Ne sfiora un altro e si conferma imprescindibile.

Allenatore Simone Inzaghi 5 - Le assenze pesanti condizionano le sue scelte. Dopo il gol incassato sul finale del primo tempo non si vede reazione. Anche i cambi arrivano tardivi.