Le pagelle della Lazio - Reina poco sicuro, Immobile strappa e vince

LAZIO-BRUGES 2-2

Reina 5 - Intervento così così sul tiro di Lang, che spalanca la porta di Vormer. Dalla sua parte c'è che il campo è viscido e la palla prende velocità, dall'altro forse poteva fare meglio. Poco sicuro in generale.

Luiz Felipe 5 - Ha poco lavoro dalle sue parti, se la cava senza particolari angosce fino a quando Vanaken non gli salta alle spalle. L'errore che riapre la partita è suo.

Acerbi 6 - Cerca di incollare la retroguardia, anche se è meno dominante rispetto al solito.

Hoedt 5,5 - Prende un giallo molto evitabile, viene sostituito a metà tempo in maniera precauzionale per evitare guai peggiori (dal 46' Radu 6 - Vuole mettere un po' di mestiere).

Lazzari 6,5 - La velocità mette in difficoltà esagerata il suo avversario che lo stende per due volte prima di prendere il secondo giallo.

Milinkovic-Savic 6 - Inizia con un colpo di testa che poteva essere un ponte per il compagno, poi mette muscoli in mediana. Toglie il pallone del 3-2, anche se è stato fischiato il fallo su Reina.

Leiva 6 - Geometrie per il centrocampo, ma nel secondo tempo è meno brillante rispetto al solito (dal 76' Escalante s.v.).

Luis Alberto 6,5 - Un suo inserimento porta al vantaggio, con Mignolet che ci mette una pezza. (dal 76' Akpa Akpro s.v.).

Marusic 5,5 - Cerca di difendere in maniera ordinata, anche se nel recupero regala un calcio di punizione (dopo un'ammonizione) che porta avanti tutto il Bruges.

Correa 6,5 - Ottimo capitalizzatore nella prima circostanza, siglando la rete dell'1-0 da pochi passi. Rischia di fare il tris con un diagonale, va vicinissimo al gol (dall'86' Pereira s.v.).

Immobile 7 - Bravo a strappare quando serve, va vicino al gol. Poi salta Clinton Mata come un birillo, si guadagna il rigore e lo insacca spiazzando l'avversario. Decisivo (dal 76' Caicedo s.v.).

Inzaghi 6 - Ottimo il primo tempo, dove domina il Bruges, nella seconda frazione non riesce a trovare la quadratura per affondareil Bruges. Così gli ultimi minuti sono una sofferenza.