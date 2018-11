Le pagelle della Lazio - Si salva Acerbi, male Correa

Risultato finale: Apollon Limassol-Lazio 2-0.

© foto di Federico Gaetano

Proto 6 - Sulla prima rete poteva fare davvero poco, per il resto del match non subisce moltissimi tiri nello specchio della porta. Anche sul secondo gol subito ha pochissime responsabilità.

Bastos 6 - Uno dei migliori in fase difensiva, lascia pochi spazi ed è spesso attento quando deve chiudere le verticalizzazioni. (Dal 60' Lulic 5.5 - Non ha un buon impatto sul match, soffre l'atteggiamento passivo dei suoi).

Luiz Felipe 5.5 - Gioca da centrale e gioca una buona partita. Qualche sbavatura di troppo sui gol, poteva concedere meno spazio soprattutto a Faupala.

Acerbi 6 - Gioca con la giusta determinazione. Non lascia molti spazi, spesso si butta in avanti per aiutare i suoi compagni in fase offensiva.

Cáceres 4.5 - Delude troppo, non riesce mai a creare spazi sulla corsia esterna. Non affonda, molte volte torna indietro e perde il tempo di gioco. Se vuole trovare più continuità deve spingere di più quando gioca sulla corsia esterna.

Murgia 5 - Bene nell'atteggiamento, è sicuramente uno dei più propositivi dal punto di vista mentale. Ma in fase di costruzione sbaglia molto. (Dal 60' Rossi 6 - Si muove molto bene, propositivo soprattutto quando i compagni provano la verticalizzazione).

Cataldi 5 - Un po' troppo nervoso, non gioca con la stessa sicurezza. Sbaglia molto anche in fase di impostazione, poteva e doveva fare di più.

Berisha 5.5 - Si muove molto, soprattutto nella prima parte del secondo tempo. Ma la fretta è cattiva consigliera e spesso sbaglia l'ultimo passaggio.

Durmisi 5 - Qualche giocata estemporanea, ma nulla di più. Deve alzare la qualità delle sue prestazioni, anche in gare come queste.

Correa 5.5 - Inizia molto bene, con accelerazioni e movimenti tra le linee. Poi si adatta al momento della squadra e scompare lentamente dal campo.

Caicedo 5 - Si vede soltanto in un paio di occasioni, poi non riesce più ad incidere. Non attacca la profondità, si muove poco tra le linee. (Dall'85' Armini s.v.).