Le pagelle della Lazio - Si salvano in pochi, Bastos segna e rovina tutto

Cluj-Lazio 2-1 (25' Bastos, 41' rig. Deac, 75' Omrani)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 5,5 - Deac è freddo e bravissimo dal dischetto e non gli lascia scampo. Colpevole nell'occasione del gol vittoria di Omrani: manca la comunicazione con Bastos, il risultato è quasi comico.

Vavro 6 - Dalle sue parti il Cluj sfonda raramente, non ha particolari responsabilità nella sconfitta dei biancocelesti.

Acerbi 6 - Il Cluj pressa molto, soprattutto nella ripresa, ma il baluardo di Inzaghi fa buona guardia, anche se c'è una sbavatura in occasione della rete del 2-1.

Bastos 5,5 - Porta avanti la Lazio con un inserimento sul primo palo da grande attaccante, ma nella ripresa soffre maledattamente Omrani: prima un buco che per poco non manda in gol l'attaccante, poi la fatale incomprensione con Strakosha. (Dall'80' Adekanye s.v.).

Lazzari 5,5 - In affanno in fase difensiva, si divora un gol a tu per tu con il portiere avversario. Un fondamentale, questo, in cui deve sicuramente migliorare.

Milinkovic-Savic 5,5 - Per la prima volta capitano, nel primo tempo manda in porta Lazzari con un filtrante magico. Nella ripresa cala e si innervosisce, prendendo anche un giallo.

Lucas Leiva 5,5 - Solita prova di esperienza e quantità, un po' ingenuo in occasione del rigore procurato, anche se la prima trattenuta sembra essere di Djokovic.

Berisha 6 - Ritrova una maglia da titolare con la Lazio e non sfigura, sebbene gli manchi ancora il ritmo partita. Impegno e corsa, per dimostrare a Inzaghi di poter essere utile. (Dal 68' Cataldi 5,5 -) Il centrocampo della Lazio soffre nella ripresa e nemmeno l'ingresso di forze fresche aiuta. Non riesce a incidere.

Jony 6 - Ottimo primo tempo, pennella cross a ripetizione ed è molto coinvolto nella manovra. Suo l'assist per Bastos, nella ripresa cala vistosamente. (Dall'80' Lulic s.v.).

Caicedo 5,5 - Un paio di scambi nello stretto con Correa e Milinkovic-Savic, non ha mai la possibilità di concludere a rete. Prestazione incolore.

Correa 5,5 - Il Tucu prova a dare qualità alla manovra e nel primo tempo ci riesce. Poi manca un po' di personalità per aiutare la squadra nel momento più complicato.