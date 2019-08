Le pagelle della Lazio - SMS e Luis Alberto ritrovati. Immobile devastante

© foto di www.imagephotoagency.it

Sampdoria-Lazio 0-3 (38' e 62' Immobile, 56' Correa)

Strakosha 6,5 - Ha meno occasioni di Audero per ergersi a protagonista, ma quando è chiamato in causa si fa trovare pronto e presente.

Luiz Felipe 6,5 - Prima da centrale di destra, poi alla guida della difesa. Poche sbavature, dalle sue parti si aggira Caprari che è il meno in palla del tridente doriano e infatti non ha problemi.

Acerbi 7 - Annulla Quagliarella, guida la retroguardia in una gara ai limiti della perfezione. Poi si fa male, non vorrebbe uscire ma Inzaghi lo sostituisce lo stesso: non gli capitava da più di sei anni. (Dal 70' Vavro 6 - Non poteva chiedere esordio più comodo).

Radu 6,5 - Passano gli anni, cambiano le stagioni, ma è sempre lì. Il cane da guardia della difesa laziale: tiene botta su Gabbiadini, oggettivamente l'unico a creare qualche preoccupazioni tra gli avanti blucerchiati.

Lazzari 6,5 - Buona la prima, per il nuovo arrivato dalla SPAL. Tanta corsa, qualche imprecisione negli ultimi metri, ma è la spinta di qualità che mancava alla squadra di Inzaghi sulla fascia destra. (Dal 65' Marusic 6 - Entra che c'è davvero poco da fare. Tenta un paio di sgroppate, ma la squadra ha ormai dato per consolidato il risultato).

Milinkovic-Savic 7,5 - Basta diagonali e dogmi tattici. Nelle scuole calcio fate vedere il lancio con cui inventa il gol di Immobile che vale il 3-0. Poesia pura. Assist a parte, sembra tornato il miglior centrocampista del campionato, come direbbe la patch che indossa oggi. Giganteggia a centrocampo, crea pericoli e aiuta la squadra. Ritrovato? (Dal 77' Cataldi s.v.).

Parolo 6,5 - In mezzo a quei due, deve fare soprattutto legna. La fa come sa fare lui, con costanza e intensità, senza disdegnare qualche ghirigoro che è pur sempre nelle sue corde.

Luis Alberto 7,5 - Un altro che i tifosi della Lazio vorrebbero sempre vedere così. Sforna due assist, scegliamo il secondo per Correa, perché arriva al termine di un'azione che non c'era, ha voluto e si è creato da solo, con la pasticciona collaborazione di Bereszynski. Altro punto interrogativo al capitolo dei giocatori da ritrovare, ma a volte una rondine fa primavera.

Lulic 6,5 - La catena di sinistra è quella della quantità. Corre avanti e indietro per la fascia, più di sciabola che di fioretto. Una certezza.

Correa 7,5 - Da dodicesimo di lusso a prima scelta. Parte coi gradi da titolare, li onora con un gol bello e utile perché spegne la Sampdoria quando poteva iniziare a sembrare pericolosa. Gol a parte, conferma quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, da quando Inzaghi gli ha iniziato a dare fiducia. E ora toglierlo sarà sempre più complicato.

Immobile 8 - Per togliere lui, bisognerebbe clonarlo. Perché la Lazio vive dei suoi spunti, delle sue accelerazioni improvvise, della capacità di farsi trovare lì, sempre pronto, sempre dietro i difensori avversari pur senza essere in fuorigioco. Audero ritarda l'ineluttabile con un paio di grandi interventi: nell'anno dell'Europeo, Ciro si è tirato a lucido e non lascia scampo alla difesa avversaria, messa in crisi dai suoi movimenti. Doppietta, gol 100 e 101 in Serie A: difficile partire meglio di così.