Le pagelle della Lazio - Strakosha, che serata! La svolta con Immobile

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Udinese-Lazio 1-2

Strakosha 7.5 - Serata da incorniciare. Nega ripetutamente la gioia del gol a Fofana e nel finale trascina i suoi verso tre punti fondamentali.

Wallace 5.5 - Dopo 18 minuti commette una leggerezza su Lasagna che permette a De Paul di calciare una pericolosa punizione. E' il più disattento della linea difensiva e anche sull'unica rete bianconera la sua marcatura è tutt'altro che impeccabile.

Acerbi 7 - Il primo gol con la maglia della Lazio è pesantissimo: l'ex Sassuolo con la sua zampata indirizza il match con l'Udinese nel momento decisivo della ripresa.

Luiz Felipe 6 - Leggermente in affanno nei minuti iniziali, poi prende le misure e difende senza difficoltà. Dal 75esimo Bastos s.v.

Patric 5.5 - Corre molto, senza però produrre risultati significativi. Samir lo contiene senza troppe difficoltà.

Parolo 6 - Partita ordinata in mezzo al campo, anche lui nella ripresa alza il ritmo e dà un aiuto fondamentale alla squadra.

Badelj 6 - Carbura col passare dei minuti, ma ha le qualità per guidare con maggiore pericolosità e autorevolezza il centrocampo della Lazio.

Luis Alberto 6 - Parte nel ruolo di Milinkovic con risultati tutt'altro che eccezionali. Meno nel vivo del gioco, almeno fino all'ingresso di Immobile che cambia anche la sua partita. Da un suo calcio piazzato nasce il gol che sblocca la partita.

Lulic 6 - Tra i pochi della Lazio che nella prima ora di gioco prova a strappare la partita. Nel primo tempo, però, rimedia un giallo e Inzaghi nella ripresa quando si alzano i ritmi lo richiama in panchina: non vuole rischiare, sabato c'è il derby. Dal 56esimo Durmisi 6 - Assicura una buona spunta, anche in fase difensiva non si disimpegna male.

Correa 6.5 - Sonnicchia per un'ora, poi caccia dal cilindro la giocata dello 0-2.

Caicedo 5 - Dopo un paio di ottime prestazioni una gara chiaramente insufficiente. Inconsistente il suo apporto offensivo, aiuta poco la squadra anche in fase di non possesso. Dal 56esimo Immobile 7 - Il suo ingresso cambia il volto del match, la Lazio col suo centravanti titolare ha un altro passo.