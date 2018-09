Le pagelle della Lazio - Strakosha, Parola e Leiva top. Le stelle non brillano

EMPOLI-LAZIO 0-1 (47' Parolo)

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 7,5 - Caputo gli tira addosso da mezzo metro. Ma se la Lazio vince è anche grazie alla sua parata a tempo scaduto, che cancella anche il rischio preso al 57'. Bene nelle altre occasioni.

Wallace 6 - Non entusiasmerà mai, probabilmente. Ma fa il suo.

Acerbi 5,5 - Rischia qualcosa in un paio di occasioni, senza che vadano a referto per sua fortuna.

Radu 6,5 - C'è chi li chiama difensori pane e salame. Ruvido quanto basta, meglio non dargli fastidio. Si fa male da solo ed esce anzitempo dalla contesa. (Dal 54' Caceres 6 - Va recuperato al massimo della forma, perché può dare a questa difesa quella capacità di aiutare il centrocampo che per ora le manca).

Marusic 5 - Non riesce a sfondare sulla sua corsia, in fase difensivi per sua fortuna non ha grossi grattacapi. Comico un suo errore sottoporta.

Parolo 7 - Spesso sottovalutato, ma i suoi 4-5 gol a campionato non mancano mai. Decide la partita.

Leiva 7 - Cuore, polmoni e cervello di questa Lazio. Esperienza, quantità e qualità: ha tutto, e infatti domina a centrocampo.

Milinkovic-Savic 6 - Intendiamoci: per quel che può dare, non gioca una gran partita. Forse non ha tanta voglia. Forse sente troppo la pressione. Forse si immaginava con la maglia del Real Madrid. Fatto sta che è pur sempre di un'altra categoria rispetto agli altri 21 in campo. E infatti, quando non gigioneggia, fa le cose migliori e diventa pericoloso. (Dal 67' Correa 6,5 - Entra timido. L'aria da pulcino bagnato evapora quando Luis Alberto gli lascia tutta la trequarti. Colpisce un palo e crea due occasioni da gol nitide. Merita spazio).

Lulic 6,5 - Macina la fascia, offre l'assist per la rete di Parolo e strappa quando alla Lazio serve allentare la pressione.

Luis Alberto 5,5 - Poco ispirato, ma la classe va pur sempre rispettata. Crea occasioni soprattutto su palla inattiva, l'esperimento della convivenza con Correa dura appena 8 minuti. (Dal 75' Durmisi SV -)

Immobile 5,5 - Che fine ha fatto Ciro il Grande? Solo un gol per il capocannoniere della scorsa Serie A in questo avvio di campionato. Quando parte, non lo tiene nessuno. Ma può fare molto di più.