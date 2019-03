Le pagelle della Lazio - Tutti promossi. Milinkovic-Savic è decisivo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Lazio 0-1

Strakosha 7 - Voto che potrebbe essere la media tra le parate, tutte importanti, e lo stile, magari da rivedere. Verrebbe da dire che è più importante essere efficaci che belli.

Luiz Felipe 7 - Quando spedito in velocità, Keita è un brutto cliente. Se la cava anche con una buona dose di mestiere, ci mette sempre il fisico.

Acerbi 7 - Sbaglia più quando è da solo che non pressato. Sempre molto concentrato, sui palloni alti è quasi insuperabile. E guida il reparto ottimamente.

Bastos 6,5 - Stacco imperioso nel primo tempo, praticamente colpendo Handanovic che è appostato al centro della porta.

Romulo 6,5 - Soffre abbastanza quando Perisic lo punta, a cui regala sempre un po' di spazio. Ha il grande merito di portare avanti l'azione dell'1-0, pescando Luis Alberto dall'altra parte. Un paio di diagonali molto preziose.

Milinkovic-Savic 7 - Finalmente segna contro una grande, ritrovando il feeling con il gol che nelle ultime settimane era andato perduto. È su buoni livelli di forma, non ancora come la scorsa stagione.

Leiva 6,5 - Preziosissimo quando si tratta di far partire l'azione, non perde quasi mai il pallone, custodendolo gelosamente. Quando sbaglia viene aiutato dai compagni.

Luis Alberto 6,5 - Scodella con precisione millimetrica la biglia del vantaggio, scrivendoci sopra "spingimi" tanto sarebbe semplice depositarla in rete (dal 66' Parolo 6 - Lavoro oscuro per mantenere l'equilibrio fra i reparti).

Lulic 6 - Politano dalla sua parte si fa vedere pochino, anche perché lui lo prende in custodia senza grossi problemi. Qualche piccolo problema in più nella seconda frazione, perché l'ex Sassuolo si sposta molto di più ed è meno semplice da leggere (dall'86' Durmisi s.v.).

Correa 6 - Sembrerebbe vivace, perché prova a dialogare con i compagni di attacco. Poi però si fa male e deve uscire presto, troppo (dal 26' Caicedo 6,5 - Grande guizzo nel secondo tempo, dopo una sponda di Immobile: saltato netto Skriniar, prova lo scavetto su un Handanovic prodigioso).

Immobile 6,5 - Cerca di non rimanere impigliato nella retroguardia nerazzurra, ha un ottimo feeling con i suoi centrocampisti, lo spazio lasciato dai difensori interisti dietro le loro spalle è manna per lui, ma nel momento del tiro è impreciso.