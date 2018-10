Le pagelle della Lazio - Wallace gigante, Marusic da antologia, Caicedo freddo

Olympique Marsiglia-Lazio 3-1 (10' Wallace, 59' Caicedo, 85' Payet, 88' Marušić)

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6 - Nessuna parata degna di nota. Inzaghi stasera lo sceglie per non correre pericoli. E i pericoli in effetti non arrivano, gol su punizione di Payet a parte, ma soprattutto per demerito dell'attacco del Marsiglia.

Wallace 7,5 - Gigantesco, tanto in difesa quanto in attacco. È lui a sbloccare il risultato con una grande incornata al 10'. Dietro le prende tutte, ergendo una vera e propria muraglia nell'area biancoceleste.

Acerbi 6,5 - Molto sicuro in area, anche se a dir la verità Mitroglou dà l'impressione di voler fare di tutto per non rendergli la vita difficile. Per la padronanza con cui gioca, sembra alla Lazio da anni.

Radu 6,5 - Prestazione di sostanza, non eccelle ma contribuisce a blindare la difesa della Lazio con buone chiusure e anticipi provvidenziali.

Caceres 6,5 - Più bloccato rispetto a Lulic, dalla sua parte d'altronde c'è un certo Payet. Finisce comunque per offrire una discreta prestazione in ambedue le fasi di gioco, sfiorando pure il gol in scivolata nel primo tempo su cross di Immobile.

Parolo 6,5 - Tanti recuperi fondamentali per far respirare la Lazio. In mezzo al campo è un gladiatore. Si vede poco, ma si fa sentire.

Leiva 6,5 - Il solito geometra in mediana. Tanta qualità e un assist dalla bandierina di Wallace. Esce infortunato a fine primo tempo proprio per un problema muscolare patito in occasione del gol (Dal 46' Marusic 7 - Il gol segnato nel finale sarà impossibile da dimenticare: sinistro a giro che lascia impietrito Mandanda ed esultanza a zittire il Vélodrome. Un sigillo che potrebbe dargli la fiducia necessaria per il definitivo salto di qualità).

Milinkovic-Savic 6,5 - Alla Lazio mancano i suoi colpi di classe, Sergej al Vélodrome bada più al sodo e dà un apporto quantitativo enorme, specialmente sui calci da fermo. Non è poco in questo periodo, col tempo arriverà anche la qualità.

Lulic 6,5 - Si sacrifica come sempre per la squadra, dimostrandosi un vero punto di riferimento. Inizia laterale sinistro, prosegue la gara da mediano al posto dell'infortunato Leiva. È il giocatore che ogni tecnico vorrebbe allenare (Dal 62' Berisha 6 - Non è al meglio fisicamente, ma porta in campo tutto il suo brio e quello spirito da guerriero che tanto era piaciuto a Inzaghi nel successo di Parma).

Immobile 7 - Non ripeterà la sontuosa prova di mister Inzaghi con quattro reti al Marsiglia, ma stasera serve Caicedo per il 2-0 e va vicino più volte anche alla gioia personale. È proprio Ciro il vero trascinatore di questa Lazio.

Caicedo 7,5 - In coppia con Immobile riesce a scardinare completamente la non irresistibile difesa dell'OM. Non chiamatelo alternativa, il suo secondo gol stagionale (il primo in Europa League quest'anno) è un elogio alla freddezza sotto porta (Dal 73' Cataldi 6 - Contribuisce alla vittoria dei biancocelesti andando a rinforzare il centrocampo al posto di un attaccante).