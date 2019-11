Le pagelle della Lokomotiv - Miranchuk talento, Guilherme pasticcia

Risultato finale: Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

Guilherme 4,5 - Da non credere la papera che regala il vantaggio a freddo alla Juventus: il destro da posizione impossibile di Ronaldo gli scivola sotto le gambe, propiziando in maniera decisiva il timbro di Ramsey. Gran riflesso sulla volée di Higuain, che però non basta a compensare l'errore da matita blu. Nel secondo tempo vola su Ronaldo, ma si arrende a Douglas Costa.

Ignatyev 5,5 - A referto una sola disattenzione nel primo tempo che per poco non costa cara: per sua fortuna Ronaldo non ne approfitta, e calcia debolmente. Si coordina a dovere con il resto della linea, e di rado va in difficoltà sulla destra. È lui la prima vittima dello splendido assolo di Douglas Costa, che decide il match.

Howedes 6 - L'esperienza in tandem con Corluka paga in campo internazionale: usa il randello quando serve, e si aggrappa al senso della posizione quando il serbatoio inizia a svuotarsi. Più meteora che grande ex, ma la sfida al passato sembra sorridergli. Fino al recupero, perché la magia di Douglas Costa mette fuori causa anche lui.

Corluka 6,5 - Ripresa da gigante, dopo un primo tempo sufficiente, in cui però si perde Higuain su una delle occasioni più ghiotte per la Juventus. Dopo l'intervallo, però, le prende tutte lui. A parte quella decisiva: Higuain gli nasconde il pallone e manda in fuga Douglas.

Rybus 6,5 - Sorprende la squadra di Sarri per la capacità di interpretare la doppia fase. Accorto in contenimento, buona proprietà quando spinge. Dosa alla perfezione il traversone sulla rete di Miranchuk, che trova il palo prima di mettere la firma sul pari. Sul gol-vittoria accorcia in ritardo su Douglas Costa.

Zhemaletdinov 7 - La grande novità di formazione, che segna anche un profondo rinnovamento tattico rispetto all'andata. La mossa è vincente: velenoso nelle sortite offensive, puntuale nei ripiegamenti a rifornimento di Ignatyev. (Dall'81' Murilo s.v.).

Krychowiak 6,5 - Uomo d'ordine in mezzo al campo. Non si limita, però, a garantire l'equilibrio: accompagna spesso e volentieri le offensive dei suoi, sollecitando in un paio di occasioni Szczesny. Riferimento per la squadra di Semin.

Barinov 6 - Cala un po' nella ripresa, dopo una prima metà sopra le righe in contenimento. Tampona sistematicamente le incursioni sul centro-sinistra di Rabiot e Alex Sandro. In debito d'ossigeno nel finale.

Joao Mario 6 - Tutta un'altra musica rispetto al passato nerazzurro. I dettami di Semin sono già ampiamente assorbiti, ed è nel vivo anche da esterno d'attacco, circostanza non pronosticabile soltanto fino a pochi mesi fa. Rivedibili però le scelte quando c'è da rifinire. (Dall'85' Kolomeytsev s.v.).

Miranchuk 7 - Si ripete il copione dell'andata: è il talento più puro della Lokomotiv, e in alcune fasi manda in tilt la difesa bianconera. Mette pepe davanti, trova il pari con un tap-in agevole dopo un colpo di testa che si stampa sul legno alla sinistra di Szczesny.

Eder 6,5 - Le prime battute sono di rodaggio, ma alla distanza sale in cattedra anche lui. Efficace nel lavoro di sponda, prezioso nella capacità di duellare con i forti difensori avversari. In chiusura di primo tempo fa ammonire Bonucci.