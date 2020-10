Le pagelle della Moldavia - Difesa bersagliata, Ionita non suona la carica

Italia-Moldavia 6-0

Marcatori: 18' Cristante, 23' Caputo, 30' El Shaarawy, 37' Posmac (A), 45+1' El Shaarawy, 72' Berardi

Koselev 5 - Si lascia sorprendere colpevolmente dal colpo di testa di Cristante: estemporaneo, ma non per questo imparabile. Invece lui non trattiene e inaugura la goleada azzurra. (Dal 46' Namasco 6 - Subisce appena un gol: un lusso, in una serata così).

Platica 4,5 - Dopo i primi tentativi a salve di stuzzicare Biraghi sul suo lato, si rende colpevole sul vantaggio di Bryan Cristante, al quale lascia incomprensibilmente tutto lo spazio necessario per arrampicarsi e deviare in rete il pallone di testa. (Dal 46' Mudrac 5,5 - Contiene i danni, ma tradisce qualche scricchiolio).

Craciun 4,5 - Difficile far peggio: quasi comico il tentativo di ritrovare l'equilibrio sul lancio illuminante di Cristante per El Shaarawy, che se lo lascia alle spalle e fa tre a zero. In ritardo su Lazzari in occasione del pokerissimo azzurro.

Posmac 4 - Il terzetto balla, imbarca acqua, è inerme quando l'Italia accenna appena un cambio di passo. Lui non si discosta dal giudizio attribuito ai colleghi e s'iscrive al tabellino, ma dal lato sbagliato: sua la goffa autorete che sancisce il quarto gol della squadra di Mancini.

Armas 4,5 - Tiene in gioco Caputo, che gli sfila davanti in tutta tranquillità e trova il bis per gli Azzurri. In perenne affanno, cerca invano contromisure alle iniziative avvolgenti della controparte.

Marandici 4,5 - Lazzari è uno stantuffo che non ti concede tregua: lui lo apprende, a sue spese, piuttosto in fretta. Il mismatch nel duello individuale consente al biancoceleste di banchettare bellamente su quel lato. (Dal 46' Reabciuk 5,5 - La ripresa si assesta su ritmi più tollerabili, ma il suo ingresso non è memorabile).

Rata 5 - Sprazzi di buon calcio. Pochissimi, a dire il vero: un filtrante per Nicolaescu nel primo tempo, un piattone pigro nella ripresa. Poi poco altro: leggermente meglio di chi lo circonda, ma perlopiù impalpabile anche lui.

Carp 5 - Sfortuna mista ad un pizzico di ingenuità. Si fa ammonire dopo poco più di cento secondi per un tackle particolarmente ruvido e del tutto gratuito su Locatelli. Al ventinovesimo alza bandiera bianca per infortunio. (Dal 29' Epureanu 5 - Non combina praticamente nulla).

Ionita 5 - Chiedergli di prendere per mano la squadra è troppo. Al contrario, finisce per essere avviluppato dalla mediocrità generalizzata. Pochi palloni toccati e tanta sofferenza. Ma era complicato far meglio.

Suvorov 4,5 - Il rifornimento a Nicolaescu è troncato sul nascere dal predominio azzurro, mai in discussione. Si nasconde, vaga invano tra le linee senza trovare un'opportuna collocazione. Serataccia anche per lui. (Dal 46' Cociuc 5,5 - Un lampo, poi più nulla).

Nicolaescu 5,5 - Nella baraonda moldava del primo tempo è tra i pochissimi - se non l'unico - a distinguersi. Si sbatte e fa toccare palla a Sirigu con un diagonale ribattuto con sicurezza dal portiere azzurro. Dopo l'intervallo evapora. (Dal 79' Milinceanu s.v.).