Le pagelle della Polonia - Lewandowski isolato, Krychowiak male, Goralski andava espulso prima

Szczesny 6 - Nulla può sul rigore di Jorginho e sulla conclusione vincente di Berardi. Reattivo sulla conclusione di Bernardeschi e sul colpo di testa di Acerbi, anche se quest’ultimo era in fuorigioco.

Bereszynski 5 - Insigne è un brutto cliente. Perde i duelli con l’avversario concedendo spesso il fondo. Si vede poco nella fase di spinta.

Glik 6 - Prova a chiudere gli spazi con al centro dell’area di rigore. Duella con Belotti sfruttando la sua mole e le sue doti aeree.

Bednarek 5,5 - Se la cava come può al centro della difesa. Sceglie bene il tempo dell’intervento anche se Belotti non gli lascia punti di riferimento.

Reca 4,5 - Si presenta con un passaggio errato per Bednarek, prosegue con un intervento da giallo su Bernardeschi. Serata no per l’esterno del Crotone, messo sempre in difficoltà da Bernardeschi. Lascia calciare Berardi in occasione del 2-0.

Krychowiak 4,5 - Ammonito da Turpin al 26’ ma meriterebbe il giallo una decina di minuti per un intervento in ritardo su Barella. Si fa prendere il tempo da Belotti e lo atterra in maniera troppo ingenua per un giocatore della sue esperienza.

Moder 5 - Interpreta di più la fase difensiva che quella di costruzione ma il centrocampo dell’Italia è molto più dinamico e non la prende mai (Dal 46’ Goralski 4 - Meriterebbe già il rosso per un brutto intervento ai danni di Belotti, non contento abbatte ancora il “Gallo” guadagnando la via degli spogliatoi.).

Szymanski 4,5 - Non si vede praticamente mai sulla corsia di destra. Aiuta poco i compagni nella fase di contenimento dell’azione (Dal 46’ Zielinski 5,5 - Prova a far valere la sua qualità, ma si vede poco anche il centrocampista del Napoli).

Linetty 5 - Schierato da Brzeczek nei tre alle spalle di Lewandowski a schermo su Jorginho ma perde il duello con il suo avversario di turno. Qualcosa di più nella ripresa ma non basta (Dal 74’ Milik sv).

Jozwiak 4,5 - Si vede soltanto per alcuni suggerimenti che non vanno a buon fine. Per il resto viene contenuto bene dalla difesa italiana (Dal 46’ Grosicki 5,5 - Prova il dialogo sia con Reca che con Lewandowksi ma non incide a dovere).

Lewandowski 5 - Rischia tantissimo per una gomitata a Bastoni non vista da Turpin. I palloni giocabili non sono tanti e non si vede mai in area azzurra.