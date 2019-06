Le pagelle della Polonia U21 - Bielik, non solo il gol. Kownacki non delude

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grabara 6,5 - Sensazionale nella parata sul primo palo su Chiesa. Ma non è l'unico intervento: risponde sempre presente e legittima la scelta del c.t. di puntare su di lui (e non su Dragowski) come titolare.

Fila 6 - Dal suo lato c'è Chiesa e nel primo tempo lo mette in difficoltà, ma tutto sommato se la cava bene, considerando il coefficiente di difficoltà della sua partita.

Wieteska 6 - Copre bene su Cutrone, tiene bene la posizione, senza rischiare mai e partecipando attivamente al bunker polacco.

Bielik 7 - Non solo il gol, molto bello perché fondato sulla velocità d'azione, ma anche fortunato. C'è sempre lui sulle seconde palle, soprattutto nell'area di rigore della Polonia. I piedi buoni lo aiutano.

Bochniewicz 6,5 - Roccioso in difesa, interviene con i tempi giusti e non abbassa mai la soglia dell'attenzione.

Pestka 6 - Trova il giusto equilibrio tra le due fasi, nella ripresa dimentica cos'è l'attacco e resta inchiodato sulla terza linea.

Jagiello 5,5 - Di proprietà del Genoa, in prestito allo Zaglebie Lubin, autore di una bella partita col Belgio. Il bigliettino da visita aveva alzato le aspettative, invece stasera non trova mai la giusta posizione in campo. Dal 55' Michalak 6 - Si piazza sulla corsia e non fa mancare il suo supporto anche in fase difensiva.

Zurkowski 6,5 - Comincia da centrocampista e gira con i giri giusti. Nella ripresa passa sulla trequarti e va ancora meglio. La buona tecnica lo aiuta.

Dziczek 6 - Gioca con carattere, spesso usa le maniere forti, ma quando sei 1-0 contro l'Italia forse è anche giusto giocare in questo modo.

Szymanski 6,5 - Corre tanto, non fa mancare mai il suo apporto. E' tra i più talentuosi e si vede, le sue incursioni a volte mettono in difficoltà l'Italia.

Kownacki 6,5 - Nella Samp l'abbiamo conosciuto per qualche gol precoce, stasera lo apprezziamo per la grande mobilità. Non dà mai punti di riferimento, spesso si allarga e poi viene in mezzo al campo. E per quanto ha corso è ovvio che esca poi coi crampi. Dal 76' Buksa s.v.