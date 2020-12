Le pagelle della Real Sociedad - Portu spreca, Monreal il migliore. Willian José, gol meritato

Risultato finale: Napoli-Real Sociedad 1-1

Remiro 6 - Resta immobile sul siluro di Zielinski, forse a giusta ragione. Poi legge più di una volta bene i cross.

Zaldua 6 - Aiuta in fase offensiva sulla destra, pur meno che dall'altro lato. All'intervallo viene sostituito. Dal 46' Gorosabel 6 - Entra e dà maggiore spinta sulla destra, inserendosi anche in area.

Zubeldia 5,5 - Rischia il cartellino rosso con un duro intervento su Lozano, ma viene graziato. E' il primo ad impostare.

Le Normand 6 - Tiene bene in mezzo e non disdegna qualche sortita in avanti. Sufficiente. DAl 78' Sagnan s.v.

Monreal 7 - Più che un terzino sinistro, un'ala mancina dal piede chirurgico. Una spina nel fianco per tutta la gara. In più, ci mette un paio coperture di livello su Lozano. Il migliore. Dal 78' Munoz s.v.

Merino 6,5 - Fisicità, tecnica e capacità di inserimento da grandissimo centrocampista. Non una sorpresa, anche oggi è vivo e crea tanti pericoli.

Guevara 6 - Mansioni di costruzione e schermo davanti alla difesa, le rispetta e fa il suo.

Zubimendi 5,5 - Si abbassa per impostare prima di tutti sul lato mancino, ma soffre nelle transizioni negative dal lato di Lozano.

Portu 6 - Nei primi minuti va vicino al gol, poi inventa in più di un'occasione per i compagni. Mezzo punto in meno per l'erroraccio a porta spalancata a metà primo tempo. Dal 56' Barrenetxea 6,5 - Dà nuova verve all'attacco, non che ce ne fosse bisogno. Tante buone giocate da parte del giovane talento basco.

Willian José 7 - Nei duelli corpo a corpo tiene il confronto con Koulibaly, e non è poco. A Maksimovic va via più di una volta. Quando confeziona un cioccolatino per Portu, quasi esulta: incredulo, all'errore del compagno. Alla fine arriva il suo sigillo: un gol meritato.

Januzaj 6,5 - Intraprendente sulla corsia, sfida più di una volta Mario Rui e mette tanti cross insidiosi in area.

Imanol Alguacil 7 - La partita è preparata bene: tre a costruire, due spunti esterni coi terzini, e tutta densità centrale con gli altri. Fa soffrire il Napoli per tutta la partit, si prende il rischio di concedere la profondità, ma è calcolato. Il risultato lo premia. Promosso.