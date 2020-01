Le pagelle della Roma - Da Kolarov a Veretout, quanti errori. Diawara top

© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA-JUVENTUS 1-2

(68' Perotti; 3' Demiral, 10' Cristiano Ronaldo)

Lopez 5,5 - Subito battuto, ha la sua buona dose di colpe nel servire Veretout con una palla complicata da gestire, immaginiamo senza avvisarlo della presenza di Dybala (altrimenti l'errore del francese è francamente incomprensibile). Bravo su CR7 a fine primo tempo e poi anche nella ripresa, come pure nel dire no a Higuain nel finale.

Florenzi 6 - Ultimo a mollare, come testimonia l'ammonizione rimediata in pieno recupero. Che certifica anche il nervosismo di una partita molto strana. C'è, comunque.

Smalling 6 - Ci mette i capelli sulla palla che arriva a Demiral per l'1-0, ma non basta. Qualche sbavatura in più rispetto ad altre uscite.

Mancini 6,5 - Una certezza. Solido, veloce, tiene testa a un certo Cristiano Ronaldo e non è certo una missione per tutti. Un altro Mancini, Roberto, guardava dalla tribuna. E sarà contento di quel che ha visto.

Kolarov 5 - Perde Demiral sulla rete che sblocca la partita, e da uno con la sua esperienza certe cose non ce le si aspetta. Non si riscatta con la specialità della casa, le palle inattive oggi quasi mai pericolose.

Diawara 6,5 - Regge quasi da solo, a livello fisico e anche tecnico, l'impatto del centrocampo bianconero. Difficile trovargli un difetto stasera.

Veretout 4,5 - Davvero clamorosa la dormita che porta al 2-0 di Ronaldo, seppur (immaginiamo) in coabitazione col suo portiere. Il problema è che poi non fa molto per redimere la topica. (Dal 66' Cristante 5,5 - Meglio del francese, ma non riesce a cambiare l'andamento della partita. Bentornato, in ogni caso).

Zaniolo 6 - Auguri, di cuore. Quasi ingiudicabile per la gara in sé, come tutta la Roma è preda della Juve nella prima mezz'ora. Poi esce, in barella, dopo essere finito a terra tra Rabiot e De Ligt. L'impressione è che possa trattarsi di qualcosa di grave. L'augurio, appunto, che non sia così. (Dal 35' Under 6 - Non propriamente una spina nel fianco per la difesa della Juventus. Mezzo voto in più perché grazie a lui, ma soprattutto ad Alex Sandro, arriva il rigore del 2-1).

Pellegrini 5,5 - Tante imprecisioni, poca pericolosità. Sul mercato piace ai bianconeri e la serata di stasera non cambierà le cose, ma non si è certo messo in mostra.

Perotti 6,5 - A tratti, a volate. Alle volte fa paura alla retroguardia di Sarri, alle volte scompare dalla partita. Freddo nel realizzare un rigore pesante. (Dall'82' Kalinic s.v.).

Dzeko 5,5 - Statico, non in grande forma. Eppure la Roma diventa davvero pericolosa quando lui si accende. Sono cinque minuti, bastano ai giallorossi per segnare il 2-1. Chissà se avesse giocato anche il resto della partita.