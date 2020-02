Le pagelle della Roma - Difesa disastrosa. I cambi non bastano

© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA-BOLOGNA 2-3 - 16' Orsolini, 26' e 51' Barrow, 22' Denswil aut., 72' Mkhitaryan

Pau Lopez 5.5 - Può oggettivamente poco sulle tre reti del Bologna.

Santon 4.5 - Barrow fa quello che vuole. Non lo prende mai e dalla sua parte arrivano i tre gol. (Dal 61' Bruno Peres 6.5 - È la carta della disperazione e se non altro entra bene in partita servendo lo splendido assist per Mkhitaryan).

Mancini 5 - Si fa saltare come un birillo da Barrow in occasione del terzo gol. Non il massimo a questi livelli.

Smalling 5 - Grave ingenuità a inizio partita che costa alla Roma lo 0-1. A conti fatti, risultato alla mano, basta questo per compromettere una prestazione che successivamente era stata anche buona.

Kolarov 6 - È l'unica spina nel fianco del Bologna per un tempo, tanto da propiziare il golo del momentaneo pareggio. Ci prova anche da solo a suonare la carica, ma non basta.

Cristante 4 - Sbaglia il tempo dell'intervento su Orsolini. Più ingenuo che cattivo, ma la sua espulsione a dieci minuti dalla fine mette una pietra tombale sulle speranze di rimonta della Roma.

Veretout 5.5 - Il Bologna va a un altro ritmo e va subito in affanno, nonostante la solità precisione nei passaggi. (Dal 78' Veretout sv).

Under 5.5 - L'unico merito che ha è quello di mettere pressione a Denswil in occasione dell'1-1, anche se fa quasi tutto l'olandese. Non incide in avanti ed è anzi costretto a rincorrere Barrow. (Dal 57' Carles Pérez 6 - Smuove la partita riuscendo con facilità a entrare in area e provare la conclusione).

Mkhitaryan 6 - Prestazione da foglio bianco salvata dalla bella rete che ha riacceso le speranze dei giallorossi.

Perotti 5 - Qualche guizzo ma non riesce a incidere.

Dzeko 5 - Si sveglia troppo tardi e comunque un centravanti del suo calibro quando ha l'occasione deve segnare.