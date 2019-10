Le pagelle della Roma - Dzeko combatte, male Mancini. Zaniolo in crescita

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Cagliari 1-1

Pau Lopez 6 - Non deve compiere nessun intervento complicato. Per poco non riesce a parare il rigore di Joao Pedro, tirato però benissimo dal brasiliano del Cagliari.

Spinazzola 6 - Non spinge quanto dovrebbe e non riesce quasi mai ad arrivare sul fondo e a essere pericoloso. (Dall'80' Santon SV).

Mancini 5 - Ingenuo in occasione del fallo di mano che ha portato al rigore per il Cagliari. Commette tanti falli per tutto l'arco della gara e non sembra essere al top della forma. Non è il Mancini che ha fatto benissimo con la maglia dell'Atalanta.

Smalling 6 - Normale amministrazione per il centrale inglese che difende bene e non va praticamente mai in difficoltà a differenza del suo compagno di reparto.

Kolarov 6 - Si vede molto in fase di spinta e dai suoi piedi nascono sempre potenziali occasioni da gol, sia da palla da fermo che su azione.

Diawara 6 - Si arrende alla mezz'ora per un infortunio al ginocchio che sembra essere grave. (Dal 30' Antonucci 6 - Entra a freddo e fatica a entrare in partita nel primo tempo. Meglio nella ripresa. Dal 74' Kalinic 6 - Segna il gol del 2-1 ma Massa glielo annulla. C'è la spinta su Pisacane).

Cristante 6 - Si vede poco nel primo tempo, cresce nella ripresa a sfiora anche il gol con un colpo di testa che finisce di poco a lato su cross di Kolarov.

Kluivert 6,5 - Con le sue accelerazioni fa male alla difesa del Cagliari. Sua l'azione che porta all'autogol di Ceppitelli. Va a sprazzi nella ripresa e non riesce a essere pericoloso sotto porta.

Veretout 6 - Parte come trequartista ma con l'uscita dal campo di Diawara torna nel suo ruolo naturale. Prestazione senza infamia e senza lode per il francese.

Zaniolo 6,5 - Vicino al gol al 54', non è ancora lo Zaniolo straripante in grado di fare la differenza ma la sua condizione fisica sta crescendo. Meglio nella posizione di trequartista e nel finale va vicino alla rete del 2-1. Prestazione positiva del numero 22 giallorosso.

Dzeko 6 - Cresce con il passare dei minuti e nel secondo tempo mette spesso in difficoltà la difesa del Cagliari. Splendida la sponda per Kalinic in occasione del gol annullato al croato al novantesimo. Combatte per tutta la partita ma non riesce a segnare.