Le pagelle della Roma - Dzeko da lotta greco-romana, si salva Smalling

ATALANTA-ROMA 2-1

Pau Lopez 6,5 - Parte volando come l'uomo ragno, spingendo il più possibile sulla sua sinistra e ipnotizzando Gomez. In un paio di occasioni deve ringraziare l'imprecisione degli avversari. Sui gol non può fare nulla.

Bruno Peres 5 - Non affonda più di tanto, perché preferisce stare in copertura e aspettare Gosens. Entra nell'azione del 2-1 nella maniera sbagliata, perché non ha il tempo di spazzare. Soffre quando Gomez gli gravita attorno.

Fazio 5,5 - Inserito a sorpresa, per dar modo di scalare a Mancini, si destreggia bene finché c'è Zapata. Poi Gasperini gli toglie il punto d'appoggio.

Smalling 6,5 - Veloce, bravo, ottime letture. Uno contro uno è difficilissimo da saltare. Quando deve impostare è davvero limitato.

Spinazzola 5 - Un paio di affondi, dalla sua parte Hateboer non ha una grande serata. Però si perde sull'1-1 Palomino, appostato sul secondo palo, poi è in ambasce con Ilicic.

Mancini 5,5 - Pronti-via e prende subito un giallo che rischia di pregiudicarne la partita. Invece il suo compito è quello di equilibrare e lo fa, ma non riesce a impostare (dal 68' Veretout s.v.).

Pellegrini 5,5 - Messo sulla linea dei centrocampisti per dare più qualità, spesso prova l'incursione quando riesce a liberarsi di compiti difensivi.

Kluivert 6 - Un bel trottolino che prova a fare saltare gli schemi, quando prende in velocità l'avversario può fare male (dal 62' Perez 5,5 - Entra in maniera vivace, con l'unica conseguenza di prendere un giallo).

Mkhitaryan 5 - Dovrebbe fare da connessione con Dzeko, ma spesso deve arretrare per difendere alla bell'e meglio.

Perotti 5,5 - Ha pochi palloni, quelli che gioca rischia di determinare in più di una circostanza, però sembra lontano dal gioco (dal 77' Villar s.v.).

Dzeko 6,5 - Costretto alla lotta greco-romana con Palomino, quando gli dà un metro riesce a prendersi il pallone e scaraventarlo in porta. Straordinario quando servito, ma troppo solo.

Fonseca 5 - Inserisce Mancini a metà campo ma la sua squadra non reagisce. Gollini non fa una parata, per larga parte non riesce nemmeno a superare la metà campo.