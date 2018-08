Le pagelle della Roma - Dzeko decisivo. Kluivert, impatto incredibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 6: raccoglie un'eredità pesantissima e non a caso alla prima incertezza (che stava costando il gol) tutti hanno pensato ad Alisson. Si rifà ad ogni modo se pur le conclusioni non siano mai state irresistibili. Atteso ad altri banchi di prova.

Florenzi 6: prova generosa, soprattutto nel primo tempo è più intraprendente. Ancora non è nel ritmo campionato e si vede da come è calato nella ripresa.

Manolas 7: prova di grande spessore. Annulla praticamente Belotti, non si fa sfuggire nulla.

Fazio 6.5: positivo come Manolas, più ruvido del greco. È suo il primo cartellino giallo della partita e a differenza del compagno di reparto ha qualche lieve incertezza.

Kolarov 6: parte col fuoco addosso, pure troppo dato che mette ko De Silvestri. Trova un palo esterno, spinge meno col passare dei minuti.

Strootman 6: partita essenziale, di sostanza e poco appariscente.

De Rossi 6.5: il gioco passa quasi sempre da lui e quando serve corre a metterci una pezza sugli errori dei compagni di squadra. Classe inalterata nonostante le 35 primavere.

Pastore 5.5: bel filtrante per Dzeko nel primo tempo e un palo esterno nel primo tempo. Cala alla distanza, travolto da un'intensità ben maggiore dei centrocampisti del Torino. Di Francesco lo avanza e lui spreca una palla gol facile. Poteva essere il capro espiatorio di una partita destinata al pari. La magia dell'attaccante bosniaco gli permetterà di lavorare con maggior calma. (dal 30' st Schick sv)

Cengiz Ünder 5.5: si sveglia solo nei minuti precedenti l'uscita, con una conclusione pericolosa sul quale Sirigu gli dice di no. (dal 25'st Kluivert 8: entra e semina subito il panico. Serve un bell'assist che Pastore non traduce in rete, ruba palloni e prova a impegnare Sirigu di testa, di certo non la sua specialità. Infine serve l'assist decisivo per Dzeko. Enfant prodige).

Džeko 7.5: la sua prestazione passa totalmente in secondo piano di fronte al gol capolavoro che vale i tre punti: tecnica, coordinazione, eleganza nonostante i 193 cm e gli 84 kg. Il primo campanello d'allarme lo aveva dato col palo su un colpo di testa a 11 minuti dalla fine. Prima soffre Izzo e N'Koulou.

El Shaarawy 5: si fa vedere poco. Nel primo tempo dai suoi piedi parte un contropiede che può sbloccare la partita. Ma si fa tradire dall'ingordigia calciando anziché passare palla al compagno di squadra meglio posizionato. (dal 16'st Cristante 5.5: c'è ma si vede molto poco).