Le pagelle della Roma - Dzeko decisivo, male Strootman

Risultato finale: Bologna-Roma 1-1.

Alisson 6 - Oltre al gol subito non compie moltissime parate, è molto attento per quanto riguarda le uscite alte.

Florenzi 5 - Sbaglia troppo, non riesce mai a verticalizzare con i tempi giusti. Mancano i tempi e le giocate, male anche in difesa.

Manolas 6 - Bene nell’atteggiamento, sbaglia poco. In molte occasioni è costretto ad alzarsi e a provare le verticalizzazioni.

Fazio 6 - Gestisce un paio di giocate con sufficienza, ma nel complesso gioca una gara sufficiente e non corre molti rischi.

Kolarov 6.5 - Nel primo tempo è bloccato, nella ripresa è uno dei più propositivi. Spesso prova la giocata improvvisa.

Nainggolan 6 - Entra bene in campo, compie qualche buona accelerazione. Esce per via di un problema muscolare. (Dal 17’ Gerson 5 - Entra male in campo, sbaglia troppe giocate).

De Rossi 5.5 - Non una delle sue migliori partite, fa molta fatica sulla pressione del centrocampo avversario.

Strootman 5 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi, nel secondo tempo sbaglia troppo e non prende mai l’iniziativa. (Dal 76’ Defrel 5.5 - Non entra bene in campo, spreca una buona occasione).

El Shaarawy 5 - Non si vede quasi mai, in contropiede rallenta e quando deve ragionare si incarta con qualche ricamo di troppo. (Dal 61’ Dzeko 7 - Entra e segna, come al solito è decisivo).

Schick 5 - Bene nei movimenti, ma spesso non è cattivo sotto porta. Sbaglia troppo, non è ancora incisivo.

Perotti 6.5 - Nel primo tempo non si vede mai, nella ripresa i suoi strappi fanno la differenza. Nel finale sfiorare il gol.