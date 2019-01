Le pagelle della Roma - Dzeko è tornato, Zaniolo certezza. Male Karsdorp

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapat

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olsen 5,5 - Vittima nella ripresa del completo dominio nerazzurro, il portiere svedese non compie errori gravi, ma sul 3-3 - forse beffato da una deviazione di Manolas - avrebbe sicuramente potuto fare meglio.

Karsdorp 5 - Di Francesco lo lancia dal 1' per la terza volta consecutiva, ma il terzino olandese stavolta non risponde presente. Intimorito e spesso spaesato, in occasione del gol di Castagne si perde completamente l'avversario e guarda solo la palla (Dal 78' Fazio 6 - Non al meglio causa influenza, aiuta la Roma a blindare la propria difesa negli ultimi minuti. Evitando ulteriori brutte figure dopo il clamoroso pareggio incassato).

Manolas 5,5 - Vince tutti i duelli con Duvan Zapata, tranne l'ultimo. Il tanto cercato pareggio dell'Atalanta arriva infatti proprio da una conclusione del colombiano leggermente deviata dal difensore ospite. Sfortunato.

Marcano 5 - Titolare a sorpresa al posto di Fazio, non riesce ad assicurare la stessa solidità del centrale argentino. Specialmente sulle palle alte, dove i suoi grandi mezzi fisici dovrebbero fare la differenza.

Kolarov 5 - Prestazione negativa per l'esperto terzino, che causa il rigore del possibile 3-3 con un pestone in area su Ilicic e si fa superare troppo spesso da Hateboer sulla sua corsia.

Cristante 5 - Prova incolore per il centrocampista ex Atalanta, che dopo un primo tempo sufficiente finisce per essere messo nel mezzo dal giropalla dei nerazzurri.

Nzonzi 6 - Ingenua l'ammonizione per proteste che lo terrà fuori col Milan, ma la prestazione del francese è comunque importante. Suo l'assist per il 2-0 di Dzeko con un bel passaggio in profondità, alla Roma serve assolutamente la sua fisicità in mediana.

Zaniolo 7 - Ispira il primo tempo di marca Roma con due assist, uno più bello dell'altro. Ha solo 19 anni, ma è ormai diventato un leader della squadra di Di Francesco. In ombra, come tutti i compagni, nella ripresa.

Pellegrini 5,5 - Non era al meglio e si è visto. L'ex Sassuolo non tocca troppi palloni nel primo tempo e nella ripresa lascia presto il posto a Florenzi (Dal 64' Florenzi 5,5 - Anche il jolly giallorosso aveva accusato qualche problemino ieri e il suo contributo a gara in corso non riesce quindi a incidere più di tanto sulle sorti del match).

El Shaarawy 6,5 - Cinico ed efficace, controlla alla perfezione l'assist di Zaniolo per realizzare con un gran destro il 3-0 al 40'. Secondo gol consecutivo dopo quello col Torino (Dal 62' Kluivert 5 - Fa imbestialire Di Francesco con un impatto nullo sulla gara. Troppo indolente, passo indietro).

Dzeko 7,5 - Torna al gol dopo mesi oltre tre mesi di astinenza, realizzando una doppietta di pregevole fattura. Dzeko (finalmente) c'è, peccato che la Roma sparisca totalmente dal campo nel secondo tempo.