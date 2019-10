Le pagelle della Roma - Dzeko e Zaniolo trascinano. Pastore ispirato

Pau Lopez 6 - Sicuro quando viene chiamato in causa, non può nulla sulla conclusione di Hernandez deviata da Smalling.

Spinazzola 6 - Ordinato, anche se un po' in affanno sulla spinta costante di Hernandez. Se la cava con esperienza. (Dal 77' Cetin s.v.).

Smalling 6 - Controlla bene le punte rossonere, sfiora la rete nella ripresa con un imperioso stacco di testa. Sfortunato nella deviazione che batte Pau Lopez.

Fazio 6 - Tiene bene la posizione, non commette errori e controlla bene il talentuoso Rafael Leao.

Kolarov 6 - Nessun problema nel contenere l'evanescente Suso. Limita le incursioni offensive, sfiora la rete solo su punizione.

Mancini 6,5 - Schierato davanti alla difesa, l'ex Atalanta gioca una partita di grande quantità e sostanza, dimostrando tutta la sua affidabilità.

Veretout 6,5 - Pennella da calcio d'angolo e sono sempre dolori per la difesa. Corsa e qualità al servizio della squadra.

Zaniolo 7 - Tanti ripiegamenti difensivi nonostante la stanchezza per i 77' giocati giovedì in Europa League. Nel primo tempo impegna Donnarumma, poi riesce a battere il coetaneo nella ripresa con freddezza. Il portiere rossonero evita anche la doppietta a dieci minuti dalla fine. (Dall'84' Santon s.v.).

Pastore 6,5 - Sfiora il gol, gliene annullano uno, fa salire la squadra nel finale. Fonseca riceve risposte confortanti dal Flaco: l'emergenza non è un problema.

Perotti 6 - Titolare dopo cinque mesi, non può ovviamente essere al top della forma ma serve comunque un assist invitante a Pastore, che si lascia ipnotizzare da Donnarumma. (Dal 53' Antonucci 6 - Non tocca molti palloni ma fa grande lavoro in copertura, soprattutto nel finale a difesa del prezioso vantaggio).

Dzeko 7 - L'uomo mascherato è il punto di riferimento della Roma incerottata. Da leader trascina i compagni alla vittoria, segnando un gol e lottando su ogni pallone. Imprescindibile.