Le pagelle della Roma - Dzeko-Elsha inarrestabili, sorpresa Marcano

Chievo-Roma 0-3

Mirante 7 - Titolare la posto dell'infortunato Olsen. Alla mezz'ora strappa applausi per una parata sul colpo di testa da due passi di Djordjevic. Ancora protagonista in più occasioni, tiene la porta inviolata a suon di parate.

Karsdorp 6 - Quando decide di partire in velocità è imprendibile. Peccato che decide di farlo solo in un paio di occasioni.

Marcano 6,5 - Intervento decisivo in area di rigore sulla conclusione ravvicinata di Barba. Si ripete su Stepinski, protagonista inatteso. Prestazione praticamente senza sbavature per lo spagnolo.

Fazio 6,5 - Guida bene la difesa e nel finale di gara sfiora il gol con una conclusione di rara potenza.

Kolarov 7 - Chiude la partita finalizzando un contropiede micidiale della Roma. Gol ed inchino con i tifosi per sancire la pace dopo le recenti polemiche.

Cristante 6 - Gara senza troppi sussulti per l'ex Atalante. Mancano gli inserimenti senza palla, il suo marchio di fabbrica.

Nzonzi 6,5 - Una diga in mezzo al campo. Suo il tocco che di fatto lancia El Shaarawy in occasione del primo col della Roma

Zaniolo 6 - Buon primo tempo, cala nettamente nella ripresa. (Dal 76' De Rossi 6 - Entra in campo ed aiuta la squadra a mettere in ghiaccio il risultato)

Schick 6 - Probabilmente la nota meno lieta dell'attacco della Roma. Si fa apprezzare per un paio di recuperi.(Dal 59' Florenzi 6 - Qualche cross e poco altro, ma di fatto la gara era già chiusa al momento del suo ingresso in campo.)

Džeko 7,5 - Trova il gol del raddoppio con una bellissima azione personale. Finta per liberarsi di Hetemaj e sinistro a giro per battere Sorrentino. Serve l'assist per il gol di Kolarov poi cerca con insistenza la doppietta, ma viene fermato da Sorrentino e dal palo.

El Shaarawy 7 - Bravo ad approfittare dello spazio concesso dalla retroguardia del Chievo. Sblocca il match in avvio con un bel tiro sotto la traversa. Dà il via al contropiede che chiude la gara, poi dispensa spettacolo e colpisce in pieno il palo sfiorando la doppietta (Dall'85' Kluivert S.V)