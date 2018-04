Le pagelle della Roma - Dzeko gladiatore, Manolas firma la rimonta

Risultato finale: Roma-Barcellona 3-0

Alisson 6 - Non compie interventi degni di nota ma sceglie sempre bene il tempo dell'uscita quando il Barcellona arriva per vie centrali.

Manolas 7.5 - L'uomo della provvidenza. Sbaglia pochissimo in difesa compiendo ottime chiusure, manda in estasi il pubblico dell'Olimpico con il gol del 3-0.

Fazio 6.5 - Ci mette sempre il fisico al centro dell'area di rigore, fa partire l'azione sempre dalle retrovie. Rischia il doppio giallo nella ripresa quando atterra Iniesta.

Juan Jesus 6.5 - Di Francesco lo schiera a sorpresa e lui aggredisce altissimo gli avversari lasciandosi andare anche a qualche intervento al limite.

Florenzi 7 - Un moto perpetuo sulla corsia di destra, arriva sempre al traversone creando sempre dei pericoli.

De Rossi 7.5 - Ingaggia un duello rusticano con Rakitic. Combatte con il suo avversario e sforna un assist al bacio per l'1-0 di Dzeko. Freddo quando realizza il raddoppio dal dischetto.

Strootman 7 - Fa molta densità al centro del campo recuperando una buona dose di palloni sacrificandosi molto per la squadra.

Kolarov 7 - Spinge molto sulla sinistra cercando il dialogo con Dzeko. Aggredisce alto i giocatori del Barcellona.

Nainggolan 6.5 - Fa un sacco di lavoro sporco fra le linee provando ad annullare le fonti di gioco del Barcellona. Dal 78' El Shaarawy 6.5 - Va vicino al gol della storia ma Ter Stegen gli dice di no.

Dzeko 8 - Una forza della natura. Sblocca il punteggio con un tocco delicato. Fa il bello e il cattivo tempo in area facendo venire i capelli bianchi a gente del calibro di Piqué e Umtiti.

Schick 6.5 - E' in palla questa sera, si fa vedere per buoni recuperi e sfiora il raddoppio con un colpo di testa nel primo tempo. Esce dopo che ha dato tutto. Dal 73' Under 7 - Entra bene in partita e con l'assist del 3-0 fa parte dell'impresa.