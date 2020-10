Le pagelle della Roma - Dzeko leader, Pellegrini ispirato. Mirante salva nel finale

Mirante 6,5 - Anticipato dal gambone di Ibrahimovic in occasione del gol che sblocca la sfida, è sicuro nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa. Non può nulla sulla rete di Saelemaekers, si supera su Kessie nel finale.

Ibanez 6 - Inizio un po' timido, sorpreso dall'impatto di Leao. Poi cresce insieme ai compagni di squadra e tenta anche la conclusione dalla distanza.

Mancini 6 - Recupero importante, in attesa di Smalling. Comanda la difesa con personalità, poche sbavature.

Kumbulla 6 - L'inizio di partita non è dei migliori. Ibrahimovic gli sfugge alle spalle e porta subito avanti il Milan. Sembra sempre un po' in difficoltà, ma ha il merito di trovare il definitivo 3-3 all'84'.

Karsdorp 5,5 - La scommessa di Fonseca. L'olandese costringe Theo Hernandez a giocare basso per gran parte del match. A inizio ripresa si lascia sverniciare da Leao, che va via in doppio passo e serve a Saelemaekers l'assist per il 2-1. (Dal 66' Bruno Peres 6 - Theo Hernandez gli va via solo alla fine. Gioca con attenzione, evitando di compromettere il risultato).

Pellegrini 6,5 - Dal suo piede nascono quasi tutte le occasioni più pericolose della Roma. Sta prendendo confidenza con il ruolo. (Dal 76' Cristante s.v.).

Veretout 6,5 - Solito motorino perpetuo, combatte come un leone contro Kessie e Bennacer. Freddo dal dischetto. (Dall'86' Villar s.v.).

Spinazzola 6 - Quando spinge è una spina nel fianco per i rossoneri, anche se Calabria se la cava quasi sempre. Prestazione comunque positiva.

Pedro 6 - L'uomo in più in queste prime settimane. Esperienza e qualità, movimenti sempre di difficile lettura tra le linee.

Mkhitaryan 5,5 - Nel primo tempo è quello che si vede di meno. Nella ripresa prova qualche timida conclusione ma non lascia il segno. Prestazione incolore per l'armeno.

Dzeko 7 - Affronta per la prima volta in carriera Ibrahimovic e non ci sta a perdere. Lo svedese segna dopo 2', lui pareggia al 14'. Alla fine vince il rossonero la sfida personale, ma il bosniaco gioca ugualmente da leader.

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - Una Roma dai mille volti e dalle tante soluzioni, capace di incassare e reagire senza mai abbattersi. Manca un po' di equilibrio, ma anche stasera si sono viste tante cose interessanti. Personalità e qualità, così i giallorossi riescono a fermare la capolista.