Le pagelle della Roma - Dzeko ritrova il gol, Manolas un muro

Roma-Udinese 1-0

Mirante 6,5 - Sempre attento quando chiamato in causa, un paio di belle parate che permettono alla Roma di chiudere la gara senza subire gol.

Marcano 6,5 - Sempre attento in difesa, nel primo tempo sfiora anche il gol con una bella conclusione di sinistro.

Manolas 7 - Il migliore del reparto arretrato giallorosso. Nel primo tempo è determinante, nella ripresa guida la difesa senza correre rischi.

Fazio 6,5 - Meglio nella ripresa, dominatore delle palle alte in area di rigore.

Juan Jesus 6 - Nei primi minuti soffre, come il resto della squadra, la partenza sprint dell'Udinese. Cresce col passare dei minuti, resta nello spogliatoio nell'intervallo a causa di un fastidio accusato al termine del primo tempo(Dal 46' Florenzi 6 - Entra bene in partita. È anche grazie al suo ingresso che la Roma cambia volto rispetto al primo tempo).

Zaniolo 6 - Gara tutto sommato onesta per il giovane talento giallorosso, che quando ha l'occasione ci prova sempre.

Cristante 5,5 - Il giocatore più in ombra della mediana giallorossa. Mancano i suoi inserimenti senza palla, il suo marchio di fabbrica.

De Rossi 6 - Il vero gladiatore in mezzo al campo. Suona la carica sotto il diluvio, costretto ad uscire per un problema muscolare (Dal 69' Under 6 - Entra bene in partita, con i suoi strappi mette in difficoltà la retroguardia dell'Udinese).

El Shaarawy 6,5 - L'assist per Dzeko, in occasione del gol della Roma, è una perla di rara bellezza. Dialoga benissimo con Dzeko, gli manca solo il gol: due occasioni nel primo tempo, entrambe troppo deboli e centrali.

Džeko 7 - Torna al gol all'Olimpico in campionato dopo quasi un anno. Una rete determinante per il cammino Champions della Roma.

Schick 5,5 - Gioca pochi palloni davanti, ha sui piedi una grande palla gol ma non trova lo specchio della porta.(Dal 46' Pellegrini 6,5 - Il suo ingresso è determinante, cambia radicalmente la partita. Fra i migliori in campo) .