Le pagelle della Roma - El Shaarawy illude, Dzeko gioca per i compagni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Inter-Roma 1-1

Mirante 6,5 - Compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Lautaro, sembra però perdere sicurezze col trascorrere dei minuti. Può fare poco, però, sulla rete di Perisic.

Florenzi 5,5 - Inizia bene, soprattutto in fase offensiva. Non brilla dal punto di vista difensivo ma non è certo una novità, sulla rete incassata si trova da solo contro due avversari.

Juan Jesus 6 - In campo perché Manolas rimedia un problema fisico nel pre-gara, non patisce la pressione di giocare contro la sua ex squadra.

Fazio 6,5 - Rischia l'autogol per una goffa deviazione, poi anticipa Vecino a due passi dalla linea di porta. Di testa la fa da padrone, cala nella ripresa. Incerto nella posizione sulla rete del pari avversario.

Kolarov 6 - Fa il pendolino sulla sua corsia, cerca il gol in avvio sfiorando il palo. Si ripete nel finale, dà il suo contributo anche nella metà campo giallorossa.

Cristante 6 - Fa da filtro nella mediana disegnata da Ranieri, portando a casa la sufficienza. Fa densità provando a chiudere le linee agli avversari.

Nzonzi 6,5 - Recupera palloni più del solito, serata positiva per il francese campione del mondo.

Under 5 - Non giocava da tre mesi, causa infortunio, e si vede. Ranieri lamenta una scarsa collaborazione sulla fascia e quando Florenzi spingeva, lasciando il turco negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Zaniolo 5 - Si aspettava un altro impatto da parte sua, invece non riesce a fare meglio del turco).

Pellegrini 6 - Ci mette lo zampino sul gol giallorosso con un velo. Meglio nella prima frazione, quando la Roma ha il pallino del gioco. Nel finale Ranieri lo richiama in panchina senza più energie. (Dall'81' Kluivert sv - Ha voglia di fare, ma poco tempo a disposizione).

El Shaarawy 7 - Sua la pennellata vincente al 14', quando decide di mettersi in proprio accentandosi dalla sinistra: due avversari superati e palla sul palo lontano. L'uomo copertina della serata giallorossa.

Dzeko 6 - Impegna Handanovic in avvio, poi taglia il centro dell'area avversaria che libera lo spazio per l'esecuzione vincente del Faraone. Non è letale dalle parti di Handanovic, ma gioca tanto per i compagni.