Le pagelle della Roma - Sprofondo giallorosso, non si salva nessuno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Olsen 5 - Gli attaccanti della Fiorentina sbucano da tutte le parti, non può nulla su quasi tutti i gol subiti.

Florenzi 4,5 - Sempre in ritardo, viene saltato spesso da Mirallas e perde malamente il duello con Biraghi.

Manolas 4- Il suo scivolone apre le danze e permette a Chiesa di segnare il primo gol della serata. Affonda con tutta la difesa.

Fazio 4 - Continua il momento no del centrale argentino, e non è un caso che la Roma stia cercando di chiudere Vida. Sbaglia in tante circostanze, un disastro.

Kolarov 4,5 - Di buono c'è solo il gol, ma in fase difensiva è sempre distratto, quasi svogliato. E la Fiorentina non perdona.

Nzonzi 4,5 - Si lascia scappare più volte Mirallas, Di Francesco lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Lo. Pellegrini 5 - Non riesce a dare la scossa alla squadra, che capitola sotto i colpi di una scatenata Fiorentina).

Cristante 4,5 - Anche lui decisamente sotto tono, viene travolto dalla furia della formazione di casa. Colpisce un palo nel primo tempo, poi resta a guardare la nave che affonda.

Zaniolo 5,5 - È l'unico a non sprofondare totalmente nella disfatta giallorossa. Si rende pericoloso in un paio di occasioni, Lafont gli nega la rete sul 3-1.

Pastore 4 - Quarantacinque minuti senza lasciare traccia, un vero e proprio fantasma. (Dal 46' Dzeko 4 - Di Francesco lo inserisce per cambiare volto alla squadra, lui ci riesce ma in negativo, rimediando un rosso per aver detto qualcosa di troppo all'arbitro).

El Shaarawy 5 - Nessuno spunto degno di nota, vaga per la trequarti senza una meta. (Dal 77' De Rossi s.v.).

Schick 4,5 -. L'attaccante ceco non si rende mai pericoloso. Nella ripresa Di Francesco lo arretra sulla trequarti, ma il risultato non cambia.