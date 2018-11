Le pagelle della Roma - Kluivert e Schick deludono ancora, male Nzonzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese-Roma 1-0 (54' De Paul)

Mirante 6 - Poche colpe sul gol di De Paul, attento senza capolavori sulle due ripartenze finali.

Santon 5,5 - Tra i più propositivi nel primo tempo, sbaglia qualcosa in appoggio ma non gliene si può fare una croce.

Fazio 6 - Spicca rispetto agli errori del compagno, nel finale prova a prendersi, senza fortune, la squadra sulle spalle.

Jesus 5 - Troppo morbido nell’affrontare De Paul sull’1-0. Male anche sull’ipotetico 2-0 di Pussetto, poi annullato dal VAR.

Kolarov 6,5 - È l’unico che provi a dare un filo logico alla manovra della Roma. Crea anche qualche apprensione alla difesa avversaria su palla inattiva.

Nzonzi 5 - Inizia la gara subendo di testa Pussetto, nonostante i 10 centimetri abbondanti di differenza. Soffre, sempre nel fisico, anche Fofana.

Cristante 5,5 - Un po’ meglio del suo compagno, ma non certo sufficiente. E in un centrocampo a due la sua naturale propensione all’inserimento è neutralizzata.

Kluivert 4,5 - Si direbbe svogliato. Mai cattivo sul pallone che gli arriva, sbaglia controlli anche semplici in diverse occasioni. Eppure nelle rare occasioni in cui si accende mette in difficoltà Samir. (Dal 65’ Under 5,5- Rispetto all’olandese, porta vitalità. Ma anche tanta imprecisione).

Pellegrini 6 - Forse il migliore della Roma dalla cintola in su, non che oggi ci voglia molto. Esce per infortunio e fa preoccupare i tifosi in ottica Real Madrid: il suo recupero è cruciale. (Dal 79’ Zaniolo s.v. -).

El Shaarawy 6 - Il più vivo dei suoi, anche se impreciso, nel primo tempo. Però a conti fatti non punge neanche lui.

Schick 5- Non malissimo, ma comunque abbastanza male. Serve ben altro, per conquistare la Roma. (Dal 71’ Dzeko 5,5- Di Francesco gli chiede di suonare la riscossa e lui non lo fa. Come con Under, il passo in avanti è evidente, ma non basta comunque).