Le pagelle della Roma - Lorenzo Pellegrini in stato di grazia

Empoli-Roma 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 6 - L'Empoli tira da ogni parte, ma paradossalmente lo svedese non deve compiere interventi degni di nota.

Santon 6 - Non va oltre una partita onesta, ma senza lode.

Manolas 6.5 - Zajc, Bennacer e Caputo si mostrano clienti difficili, lui ci mette classe e mestiere negli anticipi e nelle chiusure.

Fazio 6 - Un recupero prezioso su Caputo nel primo tempo, resta a galla nonostante l'assedio avversario.

Luca Pellegrini 6 - Buona la prima da titolare. Ha personalità, si propone spesso in avanti e se necessario ricorre anche alle cattive maniere. (dal 60' Florenzi 5.5 - Rimane schiacciato dalla pressione avvesaria).

De Rossi 6 - Ingabbiato dal centrocampo empolese, la sua classe emerge comunque nonostante le difficoltà dell'incontro.

Nzonzi 6.5 - Perde un pallone che può portare al vantaggio empolese, si riscatta con gli interessi segnando il suo primo gol italiano.

Under 6.5 - È il più attivo in attacco, ha due buone palle gol nel primo tempo e i difensori empolesi faticano a contenerlo. Sfortunato in occasione del rigore per l'Empoli. (dal 74' Juan Jesus sv)

Lorenzo Pellegrini 7 - Ispirato nel primo tempo, dove quasi manda in gol Under e pennella il pallone dell'1-0 di Nzonzi. Cala nella ripresa. (dal 74' Cristante sv).

El Shaarawy 6 - Partita di sacrificio, soffre le volate empolesi ma alla fine mette la firma sui tre punti duettando con Dzeko in occasione del 2-0

Dzeko 6.5 - Sgomita e crea scompiglio, poi paga il dominio empolese. Chiude la partita con un gol che si confeziona quasi da solo, facendo prima da sponda e poi da finalizzatore.